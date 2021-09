Leicester vs Napoli: anteprima partita, come trasmettere e vedere in TV di Elliot MacNeice

Una competizione feroce attende sicuramente il Leicester City mentre affronterà il Napoli italiano nella partita di apertura della European League nella stagione 2021/22. Qual è lo stato di forma fisica della squadra Foxes?

Giovedì sera sarà brillante sotto le luci mentre Leicester e Napoli si incontrano all’UEL. Come accennato in precedenza, la squadra italiana è ben organizzata, oltre che probabilmente uno dei criteri per la Champions League. Anche la percezione dei Foxes era simile, sebbene il rafforzamento di Chelsea, Manchester United e Manchester City combinato con la continua ingegnosità del Liverpool abbia leggermente diminuito le opinioni degli East Midlanders.

Prima di partire per l’Europa, il manager Brendan Rodgers ha fornito un aggiornamento sugli infortuni particolarmente promettente:

“Stiamo andando bene su questo fronte. È solo Wesley [Fofana] e James [Justin] che non sono disponibili.

Quanto sono complementari Wesley Fofana e James Justin nella stagione del Leicester City?

In poche parole, i due sono tra i difensori più promettenti della Premier League. Se non il mondo. Alcuni potrebbero non essere d’accordo con questa affermazione: ma James Justin, per esempio, ero È sull’orlo di una squadra inglese per Euro 2020, e giustamente.

Nel frattempo, Wesley Fofana è molto apprezzato alla LCFC e sulla scena internazionale per l’illustre squadra francese U-21. Il 20enne, infatti, è stato paragonato al suo connazionale, ex difensore centrale del Real Madrid e attuale giocatore del Manchester United Raphael Varane.

Il Leicester City ha ricevuto un complimento che fa riflettere da Gary Neville

L’ex difensore del Manchester United Gary Neville ha elogiato i Foxes in modo logico, come fa costantemente Neville. L’ex terzino destro internazionale dell’Inghilterra, dopo essere arrivato quinto in Premier League per due volte di fila, ha affermato che il King Power ha sostituito o superato l’Arsenal a nord di Londra come una delle prime sei entità. Lo ha detto un analista di Sky Sport in un’intervista a Bibbia matematica.