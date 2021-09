Una vasta area di 700 mq dove puoi trovare tutte le moto Hinckley in tutte le loro diverse forme

Triumph continua ad espandersi con l’apertura di una nuova agenzia esclusiva a Parigi e non una qualsiasi agenzia. I metri quadri sono rari nella capitale per offrire un franchising con un ampio spazio interno, il franchisor è installato qui all’uscita Porte d’Italie, al confine con il Cremlino Bicêtre, con una vetrina esterna a 50 metri e soprattutto un enorme showroom di 600 mq.

Ciò consente di vedere tutti i modelli del marchio in quasi tutti i colori. Un punto eccezionale, soprattutto quest’anno, dove alcuni modelli semplicemente non vengono consegnati e dove è difficile entrare in un concessionario per far uscire la propria moto.

Preparazioni con vernici personali

Così possiamo trovare un centinaio di moto con una gamma completa di moto Hinckley, dalla mitica Bonneville alle ultime Trident e Tiger, tra cui Street Roadster, Speed ​​Twins e Speed ​​Triple.

Mentre il concessionario lavora sodo sui preparativi, è anche possibile scoprire le ultime preparazioni, alcune delle quali squisite, che spesso combinano sobrietà e finiture di prim’ordine. Così, la Rocket III preparata ha una bellezza da non dimenticare la Speed ​​Triple 1200 con la sua grafica in nero opaco e oro (nella parte anteriore).

100 modelli in diversi colori in showroom

Ovviamente ci sono anche tutti gli accessori ma ci sono anche i vestiti per raggiungere la perfetta armonia tra il pilota e la sua moto.

All’esterno della concessione, c’è un ampio laboratorio separato da vetri trasparenti per seguire le loro recensioni in tempo reale. E per l’attesa, ci si può anche sedere nell’angolo “accogliente” e trendy con il caffè, chiacchierare sugli sgabelli del bar o, più comodamente, sul divano. Da lì, puoi vedere alcuni preparativi o semplicemente guardare programmi di moto in TV, o anche presto su uno schermo molto grande.

Vi è infine un’ampia area adibita con 140 opportunità da scoprire durante l’anno. A volte questa è un’occasione per trovare la bici dei tuoi sogni quando devi aspettare qualche settimana – o anche qualche mese nel 2021 – per salire sul manubrio.

Officina di manutenzione (e lucidatura dopo il restauro)

Si segnala l’estensione degli orari di apertura, perché il negozio è aperto 6 giorni su 7, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 19:00. Questa è l’occasione per incontrare Eric Guillaume al centro commerciale nuovo e usato ed Eric e il suo team in officina, i cinque meccanici e il ricevitore.

2-4 Boulevard du Genéral de Gaulle

94270 Cremlino Bicetre

94270 Cremlino Bicetre Tel: 01 77 37 35 79

Aperto dal lunedì al sabato incluso

dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 19:00

