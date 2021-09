Apple ha rilasciato un video tutorial. iPhone 13, iPhone 13 Pro, tutti i modelli, tutti i colori Con anteprime di funzioni chiave come Modalità filmato, Macro e altro

Apple condivide un tour video di iPhone 13 e iPhone 13 Pro

Nel video, possiamo vedere il colore effettivo dei modelli iPhone 13 e iPhone 13 Pro come segue.

iPhone 13 e iPhone 13 mini rosa

iPhone 13 e iPhone 13 mini blu

iPhone 13 e iPhone 13 mini in Starlight

iPhone 13, iPhone 13 mini, colore mezzanotte

iPhone 13 e iPhone 13 mini สี (PRODOTTO) ROSSO

iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max Sierra Blu

iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max in grafite

iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max Gold

iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max in argento

Ecco le caratteristiche che Apple ha mostrato nel video:

Modalità di registrazione video di filmati

Fotografia in condizioni di scarsa illuminazione migliorata

durata

Batteria e schermo

Display Super Retina XDR e ProMotion su iPhone 13 Pro.

Fotografia

stile dell’immagine

Fotografia macro con iPhone 13 Pro

Zoom ottico 3x con iPhone 13 Pro

Apple aprirà i preordini per iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max il 1° ottobre e saranno disponibili per la vendita dall’8 ottobre. I commercianti apriranno l’ordine in anticipo e apriranno per la vendita durante lo stesso periodo