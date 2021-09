L’anno scorso, Apple ha lanciato il supporto per le chiavi digitali dell’auto, che consentono agli utenti di bloccare, sbloccare e avviare le proprie auto utilizzando una tessera memorizzata nell’app Wallet su I phone. e con iOS 15Il supporto della banda ultralarga è ora disponibile su iPhone 11 Quindi, questo consentirà alla funzione di funzionare senza dover rimuovere il tuo iPhone‌ dalla tasca.



Le case automobilistiche devono aggiungere la tecnologia NFC alle loro auto per supportare le chiavi digitali delle auto, e finora BMW è stata l’unica azienda a farlo utilizzando le piattaforme Apple.

Questo sembra essere in procinto di cambiare, tuttavia, poiché il file di configurazione di Apple definisce diversi criteri di compatibilità per Apple Pay La funzionalità NFC è stata aggiornata oggi per aggiungere una menzione del marchio premium di Hyundai Genesis.



noi Notato all’inizio di quest’anno Che BMW si stesse preparando a supportare la versione a banda ultralarga della funzione chiave digitale per auto di Apple e che Hyundai si stesse muovendo per adottare chiavi digitali per auto anche sull’iPhone‌, e ora sembra dare i suoi frutti.

Non abbiamo ancora visto un annuncio ufficiale da parte di Hyundai o Genesis sul lancio del supporto per le chiavi digitali dell’auto su iOS, ma il produttore Per la prima volta questa funzione su Android con i modelli 2021 GV80 e G80 e ha indicato che funziona con Apple su supporto iOS.