1 aprile 1928-13 settembre 2021

Bienvenido Pealaez de Leon si è spento lunedì 13 settembre 2021 nella sua abitazione. È nato il 1 aprile 1928 a Barahona, nella Repubblica Dominicana, da Eligio Pelaez e Lydia Leon.

Il 6 gennaio 1972, Benvenido sposò Ana Celia Laura a Barahona, nella Repubblica Dominicana.

Laureato presso il College of Physical Education di San Juan, Repubblica Dominicana.

Ha lavorato come insegnante di educazione fisica per 26 anni. Poi è diventato un supervisore di educazione fisica nella regione meridionale. Come parte delle sue funzioni, ha organizzato i Giochi Nazionali. Era un convinto sostenitore dello sport e dell’educazione fisica nella sua regione ed è stato inserito nella Sports Hall of Fame per aver promosso lo sport in tutta la regione meridionale della Repubblica Dominicana. Era un allenatore amato per pallavolo, basket, atletica leggera e baseball. Mi piace anche giocare a basket, pallavolo, baseball e softball. Ha anche preso parte a lezioni di bodybuilding per divertimento.

Bienvenido gestisce da molti anni una fattoria di caffè a conduzione familiare. Divertiti a trascorrere del tempo in fattoria con la sua famiglia e insegnando loro come lavorare. Hanno apprezzato i molti deliziosi frutti e prodotti coltivati ​​lì.

Bienvenido lascia la moglie, Ana Celia Pelaez, Huber; i loro figli, Bienvenido E. Pelaez, Hooper; Sameer E, Belize, Tucson, Arizona; Sabdy O. Pelaez, Santo Domingo, DR; Magda A. Vallejo, Layton; Arley L. Peña, Roy; Heisel Pelayes, Siracusa; Teresa De J. Feliz, Roy, Keyla A. Pelaez, Faenza, Italia; Kenya Y. Tops Bottini, Roma, Italia; 32 nipoti, 29 pronipoti; e una sorella Matilda Santana, Miami, Florida.

Fu preceduto nella morte dalle sorelle Adriana, Josefa, Adela, Lucia, Luciana, Teresa, Flora, Marta, Paola, e dalla nipote Caterina i Moroncini.

I funerali si terranno alle 11:00 di sabato 18 settembre 2021 presso la Roy Mortuary di Lindquist, 3333 West 5600 South. La famiglia incontrerà i loro amici dalle 9:30 alle 10:30 sabato all’obitorio.

