Tra le ricche notizie crypto nel fine settimana, è stato interessante notare l’intervento mediatico di Rick Rieder su CNBC. Chi è Rick Reader? Solo il chief investment officer di Blackrock, il più grande asset manager del mondo! Scopri cosa aveva da dire su Bitcoin per l’occasione.

BlackRock, un gigante finanziario che punta sempre di più sulle criptovalute

Non offriamo più BlackRock! Un’azienda di tutte le illusioni, unisce tutte le formule di eccellenza. Con oltre 9,5 trilioni di dollari sotto la sua ala, BlackRock Il più grande fondo di investimento al mondo ! Basti dire che la strategia di un tale colosso nei confronti della criptovaluta è seguita da vicino.

Esattamente, cosa pensa l’azienda delle criptovalute? La sua posizione è interessante perché, come molti, è cambiata nel tempo. E così, nel 2018, il gruppo, attraverso la voce del suo CEO, Urla forte e chiaro Non mi interessa la criptovaluta. Poi, nel 2020, la posizione di BlackRock si è leggermente ammorbidita. E così, Rick Reeder, il suo chief investment officer, lo ha annunciato Aperti all’idea di investire in criptovalute.

L’opinione del gestore degli investimenti di BlackRock su Bitcoin!

Esatto, lo stesso Rick Reader ha parlato di bitcoin venerdì scorso su CNBC. Cosa ha detto? Inizialmente, Rick Reader ha parlato dell’idea popolare che Bitcoin fosse un rifugio sicuro. Tuttavia, per lui, è molto conservatore su questa idea a causa dell’eccessiva volatilità di Bitcoin. Tuttavia, questo non significa che non creda nelle criptovalute. Lontano da questo! Più tardi nell’intervista, Rick Reader ha detto: Dichiarare la proprietà di Bitcoin, pensando che La criptovaluta è una “valuta alternativa”.

« Une partie de la raison pour laquelle je possède un peu de Bitcoin est que je pense qu’il y aura de plus en plus de personnes qui vont entrer dans la mêlée au fil du temps… J’aime les actifs volatils quixité une convexité to la cima. Rick Reeder, Direttore degli investimenti, BlackRock

Un altro fatto notevole di questa intervista è il fatto che Rick Rieder vede un brillante futuro in Bitcoin! Infatti, annunciato “Tieni presente che Bitcoin potrebbe aumentare in modo esponenziale” in futuro. Infine, ha ammesso che il portafoglio Blackrock conteneva una piccola quota nella criptovaluta. Sebbene la posta in gioco sia ancora bassa, Blackrock ha cambiato idea sulla criptovaluta e ora sta contando sopra Per il futuro. Un fatto che sottolinea sempre più la democratizzazione delle criptovalute nel panorama finanziario.