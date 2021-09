I ricercatori dell’UNIGE e dell’UNIFR hanno decifrato come l’ampiezza e la frequenza delle vibrazioni tattili possono influenzare il modo in cui il cervello le interpreta.

Le vibrazioni sono interpretate allo stesso modo da topi e umani. © Daniel Huber, UNIGE.

Dei cinque sensi umani tradizionali, il tatto è forse il meno studiato. Tuttavia, è ricercato ovunque, in continuazione, e soprattutto negli ultimi anni con l’uso quotidiano diffuso di dispositivi elettronici che emettono vibrazioni. Infatti, qualsiasi oggetto in movimento trasmette segnali oscillanti che si propagano attraverso substrati solidi. Il nostro corpo li rileva tramite meccanocettori situati sotto la pelle e trasmette informazioni al cervello simili a stimoli uditivi, olfattivi o visivi. Studiando come i topi e gli esseri umani percepiscono le vibrazioni tattili, i ricercatori svizzeri delle Università di Ginevra (UNIGE) e Friburgo (UNIFR) hanno scoperto che il cervello non percepisce in modo affidabile la frequenza della vibrazione quando la sua ampiezza varia. Si crea così un fenomeno ingannevole che mette in evidenza la misura in cui la nostra percezione del mondo che ci circonda può deviare dalla sua realtà fisica. I risultati possono essere trovati sulla rivista Nature Communications.

Le vibrazioni sono piccoli movimenti oscillatori emessi da un punto di equilibrio. Propagandosi sotto forma di onde attraverso la materia solida, la maggior parte degli esseri viventi può percepirle. Le vibrazioni sono determinate da due caratteristiche fondamentali: la frequenza, che indica la velocità di variazione in hertz (cioè il numero di ripetizioni al secondo) e l’ampiezza, che corrisponde alla grandezza massima che un’onda può raggiungere, cioè la sua intensità. “Quando il nostro telefono vibra, ad esempio, la vibrazione può variare più o meno rapidamente – la sua frequenza – e più o meno forte – la sua ampiezza”, spiega Daniel Huber, professore presso il Dipartimento di Neuroscienze di base presso la UNIGE School of Medicine. “Come interpreta il nostro cervello queste proprietà fisiche? Questa è la domanda a cui volevamo rispondere nel nostro studio”.

Percezione identica nei topi e nell’uomo

A tal fine, gli scienziati hanno condotto lo stesso esperimento su un gruppo di topi e un gruppo di partecipanti umani, in cui hanno dovuto distinguere tra più frequenze di vibrazione percepite sulla mano o sull’artiglio. Spiega Mario Barsa, professore del Dipartimento di Neuroscienze del College of Science and Medicine dell’UNIFR e primo autore dello studio. Tuttavia, sia i topi che gli esseri umani hanno difficoltà a distinguere una frequenza più bassa da una frequenza più alta quando le loro ampiezze non sono identiche. Una scelta precisa delle rispettive ampiezze può creare dispositivi percettivi: frequenze diverse fisicamente indistinguibili e percettivamente indistinguibili. È così meraviglioso! Questa illusione segue un principio semplice: le frequenze al di sopra o al di sotto della frequenza più sensibile, 250 Hz per gli esseri umani e 1000 Hz per i topi, appaiono più simili a questa frequenza preferita quando la loro ampiezza viene aumentata.In questo caso, sembra che la vibrazione a frequenza più elevata (es. 500 Hz) ) è più bassa di quanto non sia in realtà, mentre la vibrazione la cui frequenza è inferiore alla frequenza preferita (es. 150 Hz) sembra essere più alta. Mario Barsa descrive: “Essendo vittima di questo delirio psicosomatico, fraintende il cervello rifocalizzandosi su ciò che conosce meglio, meglio.” “Questi fenomeni sono anche una caratteristica di altri sensi, come il test, in cui la nostra percezione può essere ingannata da volumi molto bassi o alti e raramente rappresentano vere caratteristiche fisiche del suono, ma piuttosto una caratteristica composita di molte proprietà di stimolo”.

Ancora un fenomeno misterioso

Come e perché si crea questa illusione nel nostro cervello? “Questa particolare domanda è l’oggetto del nostro lavoro in corso”, spiega Daniel Huber. “In quale momento esatto il cervello non riesce a interpretare correttamente gli stimoli tattili e cosa succede a livello neurale? E perché specie diverse, come topi e umani, interpretano male allo stesso modo?”

Il team di Daniel Huber approfondisce questo argomento: con l’aiuto di volontari e musicisti non udenti, trasferiscono brani musicali su una serie di stimoli vibranti per studiare come le persone sorde possono percepire la musica.