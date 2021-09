Dopo aver lanciato il gioco Minecraft ufficiale Aggiornamento Bedrock Ieri, Mojang è tornato di nuovo con una nuova beta. L’ultima beta di Minecraft si concentra sulle funzionalità sperimentali di Caves and Cliffs Part 2.

Minecraft Bedrock 1.17.40.21 beta presenta molti miglioramenti e modifiche pianificate per Caves and Cliffs Part 2. L’aggiornamento 1.18 cambierà per sempre il mondo Overworld aggiungendo nuove grotte e montagne, mod di generazione globale e altro ancora.

Con ogni versione beta e snapshot Grotte e scogliere La seconda parte è sempre più vicina. I giocatori possono scaricare la nuova beta di Bedrock per testare nuove funzionalità e modifiche a mob, fattorie e altro.

Scarica Minecraft Bedrock Beta 1.17.40.21

Maine Craft 1.17.40.21 Bedrock beta presenta molti piccoli cambiamenti, ma il loro effetto ha portato enormi opportunità per qualsiasi giocatore in Minecraft, come elytra nerfs/Buffs, allevamento di mob ostili, ecc.

Il download delle versioni di prova non è semplice come gli screenshot. Gli screenshot della Java Edition possono essere installati dal launcher del gioco, ma i giocatori dovranno registrarsi per la beta di Bedrock per il beta testing. Inoltre, i giocatori possono solo visualizzare in anteprima l’ultima versione beta disponibile.

Il beta test è disponibile per tutti i giocatori su Android, Xbox One e Windows 10. Per provare le versioni beta, i giocatori dovranno prima registrarsi per un test. Prima di richiedere la beta di Minecraft Bedrock, i giocatori dovrebbero sapere quanto segue:

L’accesso alla versione beta sostituirà Minecraft con una versione ancora in fase di sviluppo.

Durante l’esplorazione della beta, i giocatori non possono accedere ai regni. Durante l’anteprima beta, i giocatori non possono giocare con giocatori non beta.

Poiché sono ancora in fase di sviluppo, le versioni beta possono essere instabili e quindi non la qualità finale dell’aggiornamento.

Qualsiasi mondo aperto o creato nell’ultima beta non può essere giocato su versioni precedenti.

Ecco i passaggi per registrarsi al beta test e scaricare l’ultima versione di Minecraft 1.17.40.21 beta Aggiornare:

Windows 10 e Xbox One

Sia i giocatori di Windows 10 che quelli di Xbox One avranno bisogno di un’app chiamata Xbox Insider Hub App. È disponibile su Microsoft Store e Xbox Store. Dopo aver installato Insider Hub, avvialo. Vai su Anteprima e cerca Minecraft. Unisciti alla versione di prova. Dopo essersi registrati per la beta, i giocatori possono scaricare l’ultima versione beta dai loro negozi di giochi.

Dispositivi Android

Iscriversi al beta test è più semplice che farlo su dispositivi Android. Vai su Google PlayStore e cerca Minecraft. Apri la pagina ufficiale di Minecraft sul PlayStore. Scorri verso il basso per trovare l’opzione di registrazione demo. Da qui, i giocatori possono iscriversi al beta test. Dopo la registrazione, i giocatori possono scaricare l’ultima versione beta dal Google PlayStore.

I giocatori possono creare un nuovo mondo per testare le funzionalità sperimentali disponibili nella versione beta. Come accennato in precedenza, i mondi caricati nell’ultima beta non possono essere riprodotti su versioni precedenti. Di conseguenza, si consiglia ai giocatori di creare un nuovo mondo invece di giocare in uno vecchio.

