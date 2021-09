I pallavolisti sloveni e italiani si sfideranno domenica sera (ore 21) per il titolo europeo a Katowice, dopo aver eliminato la Polonia, il candidato più probabile in casa, e la Serbia, campione in carica, ma spazzata incautamente dai giovani nazisti.

Gli sloveni giocheranno la loro terza finale dopo aver perso nel 2015 contro la Francia e nel 2019 contro la Serbia mentre l’Italia, attorno al loro ottimo passaggio Simone Giannelli, cercherà di conquistare il loro settimo titolo continentale, l’ultimo coronamento in un grande torneo che risale già al 2005. (Euro), per sempre!

A Katowice, più di 10.000 spettatori polacchi alla Spodek Arena probabilmente non si aspettavano che i loro giocatori perdessero contro la Slovenia di Alberto Giuliani, tanto più che il primo turno si è rivelato essere una dimostrazione di Wilfredo Leon e Bartosz Kurek.

Ma gli sloveni, che avevano già incrociato la strada del due volte iridato (2014, 2018) nelle semifinali di Euro 2019, hanno ripetuto l’impresa ribaltando l’incontro.

– Michelito è insostenibile –

Clement Sibolj (17 punti) e Tonsek Stern (20 punti) sono stati i protagonisti di questo incontro, che ha raggiunto l’apice del dramma senza fine nel quarto set (57 minuti): sul 29-28, gli sloveni pensavano di aver vinto la partita , ma la sfida video ha salvato i polacchi , a causa di un errore di blocco del thread.

Rinviato però solo il fatale risultato dei padroni di casa, sconfitti alla fine in quattro set (17-25, 32-30, 25-16, 37-35) al decimo match point.

In finale, gli sloveni affronteranno l’Italia, che ha raggiunto questo Europeo senza i suoi due fuoriclasse ormai invecchiati Osmani Juantorina (36, ritirato) e Ivan Zaitsev (32, operato).

Ma il Nacional può contare sui suoi giovani tiratori, come Alessandro Micheletto, non ancora ventenne, che in questo Europeo conferma tutto il suo talento, con 23 punti in semifinale.

Gli italiani sono stati eliminati nei quarti di finale dall’Argentina alle Olimpiadi di Tokyo, non perdendo una sola partita in questo Euro, e hanno già superato la Slovenia al primo turno a Ostrava in tre turni asciutti (27-25, 25-20, 25 -23).

Un vantaggio psicologico, anche se il livello di gioco degli sloveni nei quarti e nelle semifinali è molto più alto di quello suggerito al primo turno.

Nelle semifinali dell’Europeo, i suoi compagni di squadra hanno dominato i dibattiti nei primi due turni e hanno fatto una grande partenza al quarto turno (5-0) sui loro servizi di passaggio, un distacco che era la Serbia, poi due volte avanti. Ruoli per uno, non puoi riempire.