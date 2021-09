Coronavirus – Mappa ECDC: tutta la Grecia in arancione

Nell’indice di positività, la Grecia rimane in “giallo” (da 1% a 3,9%)

L’intero Paese è in “arancione”, in termini di pandemia di coronavirus, come evidenziato dalle nuove mappe dell’ECDC.

Mappe

Secondo i dati, il nostro Paese è ancora in “arancione” nel suo insieme, nella mappa combinata che mostra il numero di casi di test del coronavirus e l’indicatore di positività nelle ultime due settimane.

La scorsa settimana, Acaia, Etoloakarnania, Ionio, Dodecaneso e Cicladi erano in “rosso”.

Hellas Salonicco: fluttuazioni del carico virale nelle acque reflue Salonicco: fluttuazioni del carico virale nelle acque reflue

Nell’indice di positività, la Grecia è rimasta in “giallo” (dall’1% al 3,9%), mentre nel “verde” profondo è il Paese per numero di test, con oltre 5.000 test ogni 100.000 abitanti.

tutte le novità

Dusan Ivkovic: l'”uomo saggio” che ha reso migliore il basket

Coronavirus: allarme per basso tasso di vaccinazione – denunce per falsi certificati di malattia

AUKUS: Cooperazione USA-Gran Bretagna-Australia nel Pacifico – La Cina vede l’intensificarsi della Guerra Fredda

Vitrioli Attack – Avvocato Ioanas: umiliazione delle donne ed esclusione dalla giuria

SpaceX: il razzo Falcon 9 di Elon Musk decolla per la prima missione spaziale dell’astronauta