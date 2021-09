Pochi giorni fa, al largo dell’isola d’Elba, dei marinai italiani hanno tirato fuori dall’acqua una strana creatura con il corpo di uno squalo e una testa che ricorda un maiale. Il pesce non è un mutante. Uno specialista in squali mette in evidenza questa specie rara e vulnerabile.

(Mappa: Francia occidentale)

I fondali marini ospitano specie incredibili, ea volte spaventose, che possono sorprenderti quando torni in superficie. Il recente sequestro di marinai italiani ne è un altro esempio. Pochi giorni fa, gli ufficiali di marina a Portoferraio, sull’isola d’Elba, in Italia, hanno sollevato dall’acqua la carcassa di un pesce insolito. Caratteristiche: Il corpo di uno squalo e una testa che ricorda un maiale.

500 specie di squali

Le foto della bestia recuperata hanno provocato una serie di commenti da parte dei netizen sbalorditi. Ma questo buffo animale non è un mutante. Oggi ci sono 500 specie conosciute di squali nel mondo. Johann Maurier, un ecologista comportamentale specializzato in squali, spiega. Scopriamo nuove specie ogni anno perché le studiamo sempre di più e ora disponiamo di mezzi sempre più sofisticati per monitorare la biodiversità. Lo squalo si trova in tutti gli oceani del mondo e in tutti gli ecosistemi, a basse profondità o negli abissi fino a una profondità di 3000-4000 metri … “

sicuro per l’uomo

Lo squalo curioso dell’isola d’Elba è ben noto agli scienziati. Questo è un controller comune (Oxynotus centrina, il suo nome scientifico), più comunemente noto come “pesce maiale”.

Questa “focena” ha preso questo soprannome dal suo aspetto, soprattutto dal naso, simile a quello di un maiale, ma anche dal ringhio che fa quando emerge dall’acqua. “Questo piccolo squalo non rappresenta alcun pericolo per l’uomo”, Johann Maurier rassicura.

Estremamente raro squalo setola angolare (Oxynotus centrina). A volte conosciuto come lo “squalo dalla faccia di maiale” che vive tipicamente a 2.300 piedi sotto la superficie, questo esemplare è stato recentemente avvistato da ufficiali della Marina, mentre galleggiava nelle acque della Darsena Medicea Marin… https://t.co/vgcBx65cs0 pic.twitter.com/F7DUOWebF9 – cosa c’è nel nome (shadow_aniket) 10 settembre 2021

Emerge raramente

Se quest’ultima scoperta è stata troppo sorprendente è perché le occasioni per osservare questo animale marino sono rare. Questo tipo di squalo “che misurano in media un metro e vivono a una profondità compresa tra 500 e 700 metri, quindi raramente possono essere osservati in superficie, tranne quando i pescatori li catturano con le reti o le lenze”, Johann Maurier continua.

Una specie in via di estinzione e protetta

nella mia lista Lista Rossa IUCN (International Union for Conservation of Nature), sono considerate anche le specie “Mostra”. secondo Centro di informazione globale sulla biodiversità (Global Biodiversity Information System), è già stato monitorato nell’Atlantico orientale, dalla Cornovaglia al Sud Africa, in tutto il Mediterraneo e nel Mare del Nord.

Johann Maurier è attualmente basato in Corsica e afferma anche che recentemente sono arrivate notizie di un centro congiunto su Beauty Island. “L’isola d’Elba non è lontana da noi. Questi risultati possono riflettere la presenza di una popolazione sana nella zona. È una fossa…”