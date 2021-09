È passato molto tempo, Ma oggi è finalmente arrivato. di nuovo Halloween 2018, Toby Fox rilasciato Deltaron Capitolo 1, il primo capitolo del suo successore nel popolarissimo gioco di ruolo indipendente Undertale. I giocatori possono tornare nel mondo oscuro con Kris, Susie, Ralsei e Lancer quando Deltarune Capitolo 2 È stato lanciato su PC e Mac il 17 settembre. Ecco tutti i dettagli essenziali di cui avrai bisogno per essere tra i primi a intraprendere questa nuova avventura.

Deltarune Capitolo 2 tempo di rilascio

Deltarune Capitolo 2 Sarà disponibile su PC e Mac il 17 settembre 2021 alle 20:00 ET. Se non sei sulla costa orientale, questo si traduce in 19:00 CST, 18:00 in montagna e 17:00 nel Pacifico.

Se sei fuori dagli Stati Uniti continentali, puoi scoprire quando Deltarune Capitolo 2 Verrà rilasciato nella tua zona Qui.

La terrificante macchina per battere di Will Lancer è tornata capitolo 2? Toby Fox

Come trasferisco un file? Deltarune Capitolo 1 salvare il file?

Dovrai giocare su un Mac o PC con i dati di completamento esistenti. I dati di completamento vengono generati quando vedi i crediti Capitolo 1. Ciò significa che devi andare a dormire nel tuo letto alla fine del gioco.

se giochi Deltarune Capitolo 1 Su un altro dispositivo, come Switch o PS4, non potrai trasferire i dati salvati. Tuttavia, Fox dice che questo non dovrebbe influenzare troppo il tuo godimento della storia. In un post di domande e risposte su capitolo 2avviso:

“Puoi giocare al Capitolo 2 senza salvare i dati del Capitolo 1. Se generalmente ricordi cosa è successo in termini di storia, starai bene.”

Sopra il Deltarune Capitolo 1Il dialogo in-game ti ricorda ancora e ancora che le tue scelte non contano. Questa è una grande partenza da UndertaleAtti apparentemente banali come comprare una ciambella a una vendita di prodotti da forno possono avere un effetto più avanti nel gioco. Anche se potrebbero esserci alcune piccole modifiche per coloro che giocano con i dati salvati esistenti, sembra che Deltaron Non avrà percorsi narrativi selvaggiamente disparati come il suo predecessore.

Esiste un potere maggiore? Toby Fox

egli è Deltarune Capitolo 2 Su PS4, Xbox o Switch?

Non ancora, e Fox non ha rivelato quando saranno disponibili i porting della console. Così ha detto, Undertale Disponibile su tutte e tre le piattaforme console, il primo capitolo di Deltaron Può essere giocato su PS4 e Switch. probabilmente Deltarune Capitolo 2 Sarà disponibile anche su PS4 e Switch nei prossimi mesi.

Capitolo 1 È arrivato anche prima su Mac e PC ed è diventato disponibile su console tre mesi dopo il suo lancio iniziale. Ciò significa che possiamo aspettarci di vedere Deltarune Capitolo 2 Su PS4 e Switch intorno a dicembre 2021 o gennaio 2022.