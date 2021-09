Insegnanti di istituti di formazione professionale e tecnica che partecipano al programma Erasmo + Dal titolo: “Formazione sostenibile, efficace e socialmente inclusiva dei tirocinanti”, mercoledì 15 settembre 2021 ha visitato gli uffici della Società di pubblica utilità “beneficio pubblico” Comune di Kavala. Secondo un comunicato stampa, i rappresentanti degli enti del programma, con la principale specializzazione nel campo del turismo, provenienti da Spagna, Italia e Turchia, sono accompagnati dal coordinatore del programma per conto di DI.EK Kavala, Bobby DoloSotto la direzione del Direttore del Turismo Culturale e dello Sviluppo, Corina JanitoNegli uffici di “Demofilia”, dove hanno assistito ad una presentazione delle opere di promozione turistica e di tutti i moderni mezzi e strumenti di promozione utilizzati dalla Fondazione Beneficenza.

È seguito un incontro con il presidente di “Demofilia”, Panagiotis Angelides, dove si è discusso della prospettiva della più ampia collaborazione degli enti con “Demofilia” sui temi dello sviluppo e del turismo. Sono state sollevate anche questioni relative all’intercambiabilità delle buone pratiche, in relazione alla formazione degli studenti, che è anche oggetto di questo programma, in cui l’azienda di pubblica utilità impiega un gran numero di studenti e contribuisce al più ampio utilizzo, a livello professionale livello, delle conoscenze, dell’esperienza e delle competenze acquisite durante il periodo di formazione semestrale in azienda.

Nel contesto della presentazione delle attività nel campo del turismo, P. Dolou e K. Ganitou hanno proposto la creazione di una rete di giovani, che possono contribuire volontariamente al lavoro di “DIMOFELIA” in questo campo del turismo culturale e dello sviluppo, ma anche cultura, che ha preso il via, quest’anno, da Durante la partecipazione di ottanta giovani provenienti da quattro paesi dell’Unione Europea al volontariato attuato dalla cooperativa sociale “PYTHIA”, nell’ambito del Cosmopolis Festival.

Dopo l’incontro, i rappresentanti delle istituzioni educative hanno visitato il Centro informazioni turistiche di Kavala, dove sono stati informati sulle procedure per la promozione, la distribuzione di volantini e la vendita di opuscoli turistici e souvenir, come menzionato dall’impiegato del centro, Vagia Soflu. , possibilità di sviluppo, con come intermediario il chiosco turistico, che per molti anni è stato “ponte di comunicazione” tra visitatori e “demofilia”. Nell’ambito del tour, poco prima di lasciare la città di Kavala, hanno visitato il Centro di piloterapia di Krinides, dove hanno potuto usufruire delle strutture appositamente progettate della zona e sono stati informati sulle proprietà benefiche del fango con le acque termali della zona.