Il disaccordo era indubbiamente comune prima dell’epidemia, ma a quel tempo lo divenne Vai all’app Per ritrovi virtuali tra amici che non possono incontrarsi faccia a faccia. Una delle cose che distingue l’app da servizi simili sono i bot di terze parti, che aggiungono nuove funzionalità ai tuoi server per migliorare il tuo tempo sull’app. Groovy e Rythm erano i bot più popolari su Internet fino a quando YouTube non li ha eliminati poche settimane fa, e ora il gigante dei video è tornato con una sua “alternativa”.

Se non hai familiarità con il bot Discord, Grooby e Rythm semplificano la riproduzione, la condivisione e la riproduzione di musica da qualsiasi video di YouTube con chiunque nella lobby. Entrambi i servizi sono stati sospesi Nell’ultimo mese dopo aver ricevuto messaggi di cessazione e desistere, gli utenti non hanno avuto modo di ascoltare le canzoni quasi contemporaneamente con gli amici. Per coincidenza, YouTube sta ora testando il nuovo servizio “Guarda insieme” con Discord, ma sarà sicuramente deludente per chiunque speri in un’alternativa ufficiale a uno qualsiasi dei robot musicali.

Il player YouTube integrato di Discord, con coda a sinistra e spettatori a destra.

Watch Together è progettato per consentire a chiunque sul server di guardare video contemporaneamente, secondo un nuovo rapporto di il bordo. Questa non è la prima volta che questo tipo di funzionalità viene testato su Discord, ma è ancora nella sua forma più completa. Sebbene sia ancora in fase di test, Watch Together è stato progettato in collaborazione con YouTube e ignorerà la necessità di condividere lo schermo nell’app.

In teoria, puoi usarlo per ascoltare musica con i tuoi amici su Discord, anche se non è la stessa cosa di Groovy o Rythm. Un messaggio pop-up durante il test della funzione indica che gli annunci verranno inclusi come parte dell’esperimento. Non è chiaro come ciò influenzerà gli abbonati Premium, ma non sarei sorpreso di vedere gli annunci passare indipendentemente dallo stato dell’account. Mancano anche tutti i file comandi avanzati Che entrambi i robot musicali lo supportino. Invece, è solo un normale player di YouTube, identico a quello che troveresti nel tuo browser web.

Anche se non fosse per i servizi ormai sospesi, almeno le feste di ascolto virtuale continueranno dopo una breve pausa. La funzione è disponibile per i server di amici e familiari su Discord oggi, con una disponibilità più ampia prevista entro la fine di ottobre.