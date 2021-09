Elon Musk promette servizi igienici aggiornati per le future missioni del drago dopo le “sfide” dell’equipaggio di Inspiration 4

Il CEO di SpaceX Elon Musk ha promesso di aggiornare i servizi igienici a bordo della navicella spaziale Dragon per le missioni future. in un TweetHa rivelato che l’equipaggio della storica missione Inspiration ha incontrato alcune “sfide” con i bagni a bordo della navicella, senza entrare nei dettagli.

La scorsa settimana, la navicella spaziale Dragon ha fatto la storia quando ha trasportato un equipaggio di quattro civili in un’orbita terrestre bassa. L’equipaggio ha trascorso tre giorni in orbita attorno alla Terra a un’altitudine di oltre 380 chilometri, che è quasi tre volte l’altezza della Stazione Spaziale Internazionale.

Il lavoro è stato per lo più liscio. L’equipaggio si è divertito in microgravità, mangiando pizza e guardando film. Ma, secondo alcuni rapporti, l’equipaggio ha avuto alcuni momenti di tensione durante la missione, quando sono sorti problemi con il sistema di gestione dei rifiuti: un ventilatore di scarico malfunzionante che portava a una cabina puzzolente.

A causa delle esigenze di spazio, i servizi igienici a bordo del veicolo spaziale e della Stazione Spaziale Internazionale sono fondamentalmente diversi. Di solito hanno un tubo di aspirazione per rimuovere i rifiuti umani e conservarli in un’unità di stoccaggio di sostanze chimiche.

All’inizio di quest’anno, l’astronauta dell’Agenzia spaziale europea Thomas Bisquet ha twittato una foto del bagno della navicella spaziale Dragon. Credito: Thomas Bisquet

Il capo dei programmi di volo spaziale umano di SpaceX, Benji Reed Raccontare Space.com, hanno dovuto lavorare su alcuni problemi e hanno lavorato sul loro sistema di gestione dei rifiuti durante il viaggio.

Nonostante i problemi, la toilette a bordo del drago è ancora lì È meglio Prospettive sulla storia umana. Una cupola di vetro copriva la toilette all’esterno, consentendo agli occupanti di godere di una splendida vista del mondo mentre riposavano in bagno.

La navicella Dragon è stata utilizzata più volte per trasportare gli astronauti da e verso la Stazione Spaziale Internazionale, tuttavia il problema è diventato più evidente con la missione Inspiration4 a causa della lunghezza delle missioni. Gli astronauti diretti alla Stazione Spaziale Internazionale di solito rimangono a bordo del Dragon per meno di 24 ore. L’equipaggio di Inspiration4, invece, è rimasto per tre giorni consecutivi.

Foto di copertina: NASA/Inspiration4