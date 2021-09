Erdogan: Non daremo nessuna delle nostre notizie alle organizzazioni terroristiche

“La Turchia e gli Stati Uniti sono forti partner strategici e alleati da 70 anni. Questa è la nostra cooperazione molto speciale”

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato alla cerimonia di apertura della Camera dei rappresentanti: “Che si tratti dell’ISIS (Stato islamico), del Partito dei lavoratori del Kurdistan o del FETÖ, non abbiamo più giovani o bambini che vengano rapiti da organizzazioni terroristiche. ” New York.

Cosa disse Erdogan all’inaugurazione della Casa dei Turchi

Erdogan ha osservato che “non abbiamo risparmiato alcun sacrificio affinché i nostri giovani si sviluppino nel modo migliore e più bello. Abbiamo dato loro ogni tipo di opportunità da borse di studio e indennità offerte dalle nostre istituzioni statali all’incoraggiamento delle nostre istituzioni. Noi senti nei nostri cuori il dolore di ciascuno dei nostri giovani caduti – che lo sapessero o no – nei tentacoli di queste strutture, che non potevamo raggiungere, e non potevamo tenere con la mano. ”

globalismo All’apertura del promettente “Centro turco” – girato con Erdogan e tartari All’apertura del promettente “Centro turco” – girato con Erdogan e tartari

Il presidente turco ha poi tenuto un discorso alla cerimonia organizzata dal Turkish-American Business Council (TAİK) con la partecipazione di rappresentanti del mondo imprenditoriale americano. Erdogan ha indicato che ci sono seri potenziali di cooperazione tra la Turchia e gli Stati Uniti, non solo nell’economia e nel commercio, ma in un’ampia gamma dalla sicurezza all’antiterrorismo, dalla difesa agli investimenti:

“La Turchia e gli Stati Uniti sono forti partner strategici e alleati da 70 anni. “Questa cooperazione molto speciale da parte nostra, che si basa su solide basi, ha negli anni contribuito alla pace, alla stabilità e alla sicurezza in molte parti del mondo .”

