Eurovolley maschile 2021

Elenco dei premi europei

Segui in diretta qui (risultati completi sotto)

Gruppo A: Polonia, Serbia, Ucraina, Grecia, Belgio, Portogallo

Gruppo B: Bielorussia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Italia, Montenegro, Slovenia

Gruppo C: Olanda, Finlandia, Turchia, Russia, Macedonia del Nord, Spagna

Gruppo D: Francia, Lettonia, Germania, Croazia, Slovacchia, Estonia

Questo Campionato Europeo segna il debutto del nuovo allenatore brasiliano Bernardo Rezende al fianco del campione olimpico Tricolores.

mercoledì 1 settembre

Estonia vs Lettonia : 1-3

Finlandia Contro la Macedonia: 3-1

giovedì 2 settembre

Grecia contro Ucraina : 2-3

russo contro tacchino : 1-3

Polonia contro il Portogallo: 3-1

Olanda Contro la Spagna: 3-0

Belgio contro Serbia : 1-3

venerdì 3 settembre

Francia contro la Slovacchia: 3-0

Statistiche partita qui

Bernardo Resende, Ct Francia:

“E’ un buon inizio, la squadra, dopo una stagione molto difficile, VNL e poi le Olimpiadi fino alla medaglia d’oro, ha mostrato molta energia. Gli mancano ancora qualche gamba perché lavoriamo tanto, ma l’importante è giocare e stare insieme, è un bel gruppo, non dovremmo mai perdere quello stato d’animo.

Ci vorrà più organizzazione, sta a me imparare ogni giorno in questa competizione in modo da poter essere migliori in ogni partita. Questo torneo promette di essere lungo e difficile, con tanti buoni giocatori in tutte le squadre che giocano in Polonia, Francia, Italia…

Fisicamente i giocatori hanno lavorato solo quindici giorni di riposo che meritano, e c’è stato tanto lavoro, quindi sono ancora un po’ stanchi, ma ridurremo gradualmente il carico fino a quando non saranno più in forma.

Le gare di serie sono sempre difficili, questi ragazzi sono come i ciclisti, hanno vinto il Tour de France e ora stanno cercando di vincere la Vuelta. “

Italia Contro la Bielorussia: 3-0

Croazia vs Germania : 0-3

tacchino Contro la Spagna: 3-1

Montenegro contro Bulgaria : 0-3

Belgio contro Portogallo : 2-3

Olanda vs Macedonia: 3-0

Repubblica Ceca Contro la Slovenia: 3-1

Ucraina contro Serbia : 0-3

sabato 4 settembre

Spagna contro Finlandia : 0-3

Montenegro contro Slovenia : 0-3

Slovacchia vs. Estonia : 2-3

Belgio Contro la Grecia: 3-0

il basso paga Russia : 2-3

Bielorussia Contro la Repubblica Ceca: 3-1

Croazia contro il lituano: 3-2

Serbia contro Polonia : 2-3

domenica 5 settembre

Macedonia vs. tacchino : 0-3

Bulgaria Contro la Turchia: 3-2

Estonia vs Germania : 0-3

Portogallo vs Ucraina : 2-3

Russia contro la Finlandia: 3-1

Italia contro il Montenegro: 3-0

Francia Contro la Croazia: 3-0

Statistiche partita qui

Ervin Ngabeth, receptionist/attaccante nazionale francese:

“C’è un buon stato d’animo nel gruppo, vogliamo davvero fare buone partite e divertirci, si vede. Stasera abbiamo avuto due gruppi davvero fantastici, anche se ci sono ancora alcuni palloni in contropiede che prendiamo un po’.

Nel terzo è stato un po’ più difficile, ma non è stato facile rientrare durante la partita, soprattutto perché non c’era molto ritmo, ma l’importante è che abbiamo “fatto il lavoro”.

Adesso giocheremo con la Germania che è la squadra di biliardo più forte con noi, e non sarà necessariamente la partita più importante dell’Euro, ma sarà importante vincere. “

Grecia contro Polonia : 1-3

lunedì 6 settembre

Bulgaria contro Italia : 1-3

lituano vs. Slovacchia : 2-3

Macedonia vs. Spagna : 1-3

Portogallo vs Serbia: 1-3

Slovenia Contro la Bielorussia: 3-0

Germania contro Francia : 1-3

Statistiche partita qui

Turchia contro Olanda : 1-3

Polonia Contro il Belgio: 3-0

martedì 7 settembre

Slovenia Contro la Bulgaria: 3-0

lituano vs. Germania : 1-3

Spagna contro Russia : 1-3

Serbia Contro la Grecia: 3-2

Montenegro contro Repubblica Ceca : 0-3

Croazia Contro l’Estonia: 3-2

Finlandia vs Olanda : 1-3

Ucraina Contro il Belgio: 3-1

mercoledì 8 settembre

Italia Contro la Slovenia: 3-0

Slovacchia vs. Croazia : 1-3

Russia vs Macedonia: 3-0

Polonia Contro l’Ucraina: 3-0

Bielorussia Contro il Montenegro: 3-0

Francia Contro la Lituania: 3-0

Statistiche partita qui

Yassine El Lawati, receptionist/attaccante della nazionale francese:

“Abbiamo fatto bene il lavoro, era la penultima partita del girone, sapevamo di esserci qualificati, ma sono partite da non prendere alla leggera, fa parte dell’idea della squadra e sta funzionando molto bene.

Continuiamo a lavorare fuori dalle partite per guadagnare forza e restare fino a quando la competizione, e abbiamo anche la possibilità di girarci intorno, metterci in fila in tutte le posizioni, permettendo a tutti di fare una pausa.

Eravamo i favoriti del gruppo, dovevamo cercare di ottenere il miglior posto possibile per cercare di giocare con squadre di livello inferiore negli altri gruppi, questa era la sfida. “

Finlandia Contro la Turchia: 3-2

Grecia contro Portogallo : 1-3

giovedì 9 settembre

Estonia vs Francia : 0-3

Statistiche partita qui

Antoine Brizzard, un passante della nazionale francese :

Il nostro obiettivo era sicuramente quello di arrivare primi nel girone, sapevamo di avere il girone più basso del torneo e ora dobbiamo essere molto vigili, perché la competizione cambierà completamente in pochi giorni e possiamo essere sorpresi molto rapidamente.

Giocheremo contro grandi squadre in una grande atmosfera, quindi devi stare molto attento. Purtroppo non abbiamo giocato partite molto importanti, ad eccezione della partita contro la Germania dove la situazione era un po’ tesa, a volte abbiamo l’impressione che i nostri avversari siano già stati sconfitti prima che ci giocassero coinvolgendo la loro squadra 2.

Giocheremo contro la Repubblica Ceca, una buona squadra che non perderà nulla e giocherà in casa, è una partita di trap per eccellenza. La cosa positiva è che non abbiamo perso energie in quel primo giro, e siamo riusciti anche a prepararci fisicamente praticando il sollevamento pesi, quindi ci sentiamo bene, dovremmo essere al top. negli anni ottanta. “

Bulgaria Contro la Bielorussia: 3-1

Germania contro lo slovacco: 3-2

Repubblica Ceca vs Italia : 1-3

1/8 tabella

A Danzica e Sopot (Polonia)

Russia Contro l’Ucraina: 3-1

Polonia contro la Finlandia: 3-0

Olanda contro il Portogallo: 3-2

Serbia Contro la Turchia: 3-2

a Ostrava (Repubblica Ceca)

Italia Contro la Lituania: 3-0

Germania Contro la Bulgaria: 3-1

Slovenia Contro la Croazia: 3-1

Francia contro Repubblica Ceca : 0-3

Statistiche partita qui

Grande sorpresa stasera a Ostrava con una sconfitta inaspettata per i campioni olimpici contro la squadra locale. La Repubblica Ceca ha realizzato la partita perfetta, spinta dai tifosi di casa.

Quarti di finale

il basso paga Serbia : 0-3

Polonia Contro la Russia: 3-0

Italia Contro la Germania: 3-0

Repubblica Ceca vs Slovenia : 0-3

1/2 finale

Bologna contro Slovenia: 1-3 (25-17, 30-32, 16-25, 35-37)

Come nel 2019, gli sloveni sono riusciti a battere i polacchi in semifinale. Nonostante il supporto dei loro fan, la gente del posto, partita bene, non ha potuto fare nulla contro una squadra fiduciosa come Tine Urnaut in un grande giorno.

Serbia contro Italia : 1-3 (27-29, 22-25, 25-23, 18-25)

I detentori del titolo non hanno potuto fare nulla contro questa Squadra finora imbattuta in questo Euro. Con Alessandro Micheletto in fiamme, la potenza di fuoco italiana ha fatto miracoli.

Finale per il terzo posto

Polonia VS Serbia

Conclusione

slovenia vs italia