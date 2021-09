Finale Euro 2020: disperazione per i tifosi inglesi ed euforia per gli italiani. Lettera del principe William e della duchessa Catherine

I tifosi inglesi sono rimasti molto delusi, domenica sera, dopo che l’Inghilterra ha perso ai rigori nella finale di Euro 2020 con l’Italia. Invece, i tifosi italiani erano al nono cielo e hanno festeggiato in estasi la vittoria della propria nazionale.

La vittoria a Wembley ha assicurato all’Italia il suo primo titolo europeo dal 1968, mentre l’Inghilterra non vinceva un titolo importante dal 1966, quando sconfisse la Germania Ovest nella finale dei Mondiali per 4-2.

Circa 60.000 tifosi hanno assistito in diretta alla sconfitta dell’Inghilterra, a Wembley, mentre milioni di persone hanno guardato la partita nei pub, nelle fan zone o semplicemente a casa, davanti ai televisori. Tra quelli in tribuna per la partita c’erano il duca e la duchessa di Cambridge, che portarono con sé il principe George, il loro figlio maggiore. Tra 10 giorni compirà 8 anni.

“Doloroso. Congratulazioni, Azuri, una grande vittoria”, ha scritto la coppia reale su Twitter. “Inghilterra, hai fatto molta strada, ma sfortunatamente non questa volta oggi. Puoi tenere la testa alta ed essere orgoglioso di te stesso – so che altre cose seguiranno”, ha detto William.

Le impostazioni dei cookie non consentono la visualizzazione del contenuto di questa sezione. Puoi aggiornare le impostazioni del modulo cookie direttamente dal tuo browser oppure Qui – Devi accettare i cookie dei social media

Il primo ministro Boris Johnson ha affermato che i britannici “si sono comportati come eroi”, aggiungendo: “Hanno reso orgogliosa la nazione e meritano un grande riconoscimento”.

Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha dichiarato: “Bene, quello che ci hai dato a Euro 2020, Inghilterra! Hai fatto la storia in questo torneo. Pochi hanno visto una prestazione – o una squadra – per l’Inghilterra come quella che ci hai dato quest’estate.

Nel frattempo, i giornali hanno ritardato i loro primi numeri nel tentativo di catturare tutti questi sentimenti per la nazione. Il titolo recita: “I leoni ci hanno reso orgogliosi”. Metro.

“Abbiamo fatto molta strada e la vittoria avrebbe coronato tutto”, afferma la diciottenne Millie Carson di Newcastle, “La squadra ha unito il Paese, tutti hanno amato la vita in questi tempi difficili”.

Prima della partita, a Wembley si sono verificate scene caotiche, con immagini che mostrano dozzine di fan che cercano di forzare le barricate nello stadio. Scotland Yard ha dichiarato che nel pomeriggio è emersa una “violazione della sicurezza” che ha causato l’ingresso di un piccolo numero di persone allo stadio senza biglietto. La polizia metropolitana ha arrestato 45 persone. “Gli agenti hanno lavorato a stretto contatto con i funzionari della sicurezza per prevenire ulteriori violazioni della legge”, ha affermato Mitt in una nota. BBC.

Scatena la gioia in Italia

Dopo che la nazionale di calcio italiana ha battuto l’Inghilterra 3-2 ai rigori nella finale di Euro 2020 a Londra, si sono scatenate scene di gioia in tutta Italia.

In una fan zone di Roma, migliaia di persone hanno iniziato a saltare di gioia, in una parvenza di pura glorificazione, urlando e abbracciandosi.

I fan italiani euforici hanno iniziato feste di strada in tutto il paese, subito dopo l’applicazione delle sanzioni.

“Sono molto felice! Siamo campioni europei e farò festa tutta la notte, festa tutta la notte!”, ha ammesso a sostegno.

“È incredibile, è incredibile, non puoi sentirti meglio di così, è incredibile, ho vinto la finale!” , dice un altro.

Fuochi d’artificio illuminavano il cielo, c’erano scoppi, clacson, bandiere italiane sventolavano ovunque, e così è tornata alla pura gioia di un paese in disperato bisogno. Dopo l’inferno di una pandemia, il paradiso del calcio ha riportato il sorriso a questa nazione.

L’eroe del cosiddetto “miracolo italiano” è Roberto Mancini, l’allenatore che ha trasformato una nazionale dall’onta di aver perso la qualificazione all’ultimo Mondiale in una squadra ormai imbattuta, in 34 partite. Ha portato freschezza e fiducia e ha fatto innamorare di nuovo gli italiani delle Azzorre.

L’Italia vince così il suo primo titolo europeo dal 1968: sono campioni d’Europa, ma domenica sera questo Paese si è decisamente sentito “sulla superficie del mondo”, ha scritto. BBC.

Lacrime di dolore dopo che l’Inghilterra ha perso la finale di Euro 2020 Foto: Provimedia

Editore: Luana Pafaluka