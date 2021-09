Forza Horizon 5 introduce Eliminator Battle Royale, modalità Horizon Tour non ufficiale e altro al lancio

Playground Games ha rilasciato la sua ultima versione Forza Orizzonte 5 Andiamo! Trasmissione in diretta, questa volta incentrata sulle varie funzionalità del gioco multiplayer online. Team Adventure è stato sostituito da Horizon Open, che presenterà varie opzioni, tra cui Open Racing, Open Drifting, Playground Games e l’amatissimo battle royale Eliminator. Playground aggiunge anche il nuovo Horizon Tour, che è più una modalità casual, che ti consente di esplorare il mondo a un ritmo confortevole mentre ti impegni in gare cooperative a sei giocatori. Ci sono ovviamente anche una varietà di mini-giochi a cui prendere parte. Puoi controllare il programma completo Let’s Go di seguito.

Sembra un set piuttosto solido di opzioni multiplayer al momento del lancio! Vuoi saperne di più su Forza Horizon 5? Hai controllato? Wccftech Q&A con gli sviluppatori di giochi, un Elenco di oltre 400 auto nel gioco, e il Il seguente elenco di caratteristiche principali…

La tua avventura all’orizzonte Guida incredibili spedizioni attraverso i paesaggi aperti vibranti e in continua evoluzione del Messico con un’azione di guida infinitamente divertente in centinaia delle più grandi auto del mondo.

Guida incredibili spedizioni attraverso i paesaggi aperti vibranti e in continua evoluzione del Messico con un’azione di guida infinitamente divertente in centinaia delle più grandi auto del mondo. Mondo aperto vario Scopri un mondo di incredibili contrasti e bellezza. Scopri deserti vivaci, foreste lussureggianti, città storiche, rovine nascoste, spiagge incontaminate, vaste vallate e imponenti vulcani innevati.

Scopri un mondo di incredibili contrasti e bellezza. Scopri deserti vivaci, foreste lussureggianti, città storiche, rovine nascoste, spiagge incontaminate, vaste vallate e imponenti vulcani innevati. avventura nel mondo aperto – Immergiti in una campagna profonda con centinaia di sfide che ti premiano per esserti impegnato nelle attività che ami. Incontra nuovi personaggi e scegli i risultati delle loro missioni Horizon Story.

– Immergiti in una campagna profonda con centinaia di sfide che ti premiano per esserti impegnato nelle attività che ami. Incontra nuovi personaggi e scegli i risultati delle loro missioni Horizon Story. Evoluzione del mondo aperto – Partecipa a incredibili eventi meteorologici come imponenti tempeste di polvere e intense tempeste tropicali mentre le stagioni uniche e dinamiche del Messico cambiano il mondo ogni settimana. Continua a tornare per nuovi eventi, sfide, oggetti da collezione, ricompense e nuove aree da esplorare.

– Partecipa a incredibili eventi meteorologici come imponenti tempeste di polvere e intense tempeste tropicali mentre le stagioni uniche e dinamiche del Messico cambiano il mondo ogni settimana. Continua a tornare per nuovi eventi, sfide, oggetti da collezione, ricompense e nuove aree da esplorare. mondo sociale aperto – Unisciti ad altri giocatori ed entra in Horizon Arcade per una serie continua di sfide divertenti e superiori che intrattengono te e i tuoi amici senza menu, schermate di caricamento o lobby.

– Unisciti ad altri giocatori ed entra in Horizon Arcade per una serie continua di sfide divertenti e superiori che intrattengono te e i tuoi amici senza menu, schermate di caricamento o lobby. Il tuo mondo aperto – Crea le tue espressioni di divertimento con il nuovo kit di gioco EventLab che include gare personalizzate, sfide, giochi emozionanti e nuove modalità di gioco. Personalizza le tue auto in più modi che mai. Usa la funzione Gift Drops per condividere le tue creazioni personalizzate.

Forza Horizon 5 arriverà su PC, Xbox One e Xbox Series X/S il 9 novembre.