Samsung di solito ha introdotto i nuovi smartphone Galaxy Note ad agosto, ma quest’anno ha rotto questa tradizione svelando nuovi smartphone pieghevoli. Galaxy Z Fold 3 un Z Capovolgi 3. Sebbene il primo abbia portato il supporto per la S Pen, non è certamente un sostituto completo per il Note. È stato ipotizzato per un po’ che il prossimo Note avrà una premiere posticipata l’anno prossimo, ma alla fine sembra che Samsung stia cancellando del tutto la serie. Ma non sarebbe completo senza compensazione.

Aggiornamento: la nota è finita, ma non è ancora finita. S diventa evidente! – Universe Ice 22 settembre 2021

Galaxy S22 Ultra con supporto sulla S Pen?



Secondo le ultime informazioni di Mondo di ghiaccio La serie Galaxy Note ha calcolato, ma si afferma che la serie a molla Galaxy S22 diventerà un’alternativa completa, almeno il modello di punta Ultra, che sarà dotato di un’asta per la S Pen. Non solo, il telefono dovrebbe avere uno schermo più ampio con un rapporto 19,3: 9 (come Nota Galassia 20 Ultra) e dovrebbe essere complessivamente quasi inferiore, simile ai precedenti smartphone Galaxy Note. Sebbene abbiamo trovato uno stilo nelle viscere del telefono, il telefono dovrebbe contenere una grande batteria con un’elevata capacità di 5.000 mAh.

Samsung ha già indicato un allontanamento dalla serie Galaxy Note nel modello di quest’anno Galaxy S21 Ultra, che supporta anche la Galaxy S Pen, ma va indossata separatamente o nella custodia originale con l’asta. Tuttavia, questa non è una soluzione conveniente come posizionare lo stilo direttamente nel corpo del telefono.