a partire dal

Giuseppe Bromaki –



La stagione più dura della ristorazione si prepara a lasciare lo spazio del ristorante, Inizia il conto alla rovescia per la Giornata della Grande Gastronomia, con l’assegnazione dei cappelli d’oroChe, dopo diversi rinvii, onorerà finalmente i migliori ristoranti del Paese lunedì prossimo, 13 settembre.

E dopo aver festeggiato il vertice del ristorante greco in una serata studiata con cura, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, Ti darà un pass per i ristoranti più famosi e di tendenza del paese: Giornate gastronomiche premiate. All’evento organizzato da “A”, “Golden Hats”, “Greek Cuisine Awards” e “Piraeus Bank”, I migliori ristoranti e bar in Grecia offriranno menu privati ​​pubblici al 50% del loro valore Una mossa di grande valore simbolico e pratico da parte di chef e ristoratori greci che, nonostante le avversità del tempo, vogliono dal profondo del loro cuore diffondere anche quest’anno la gastronomia al grande pubblico.

in questo lavoro I ristoranti partecipanti premiati con Golden Cap, Top Notch o Greek Cuisine, da Atene e Salonicco a Naoussa e Cerere, e da Rodi e Ios ad Amentio, Preveza, Corfù, Creta, Halkidiki, Tinos e Santorini.

Con una gamma di sapori che spazia dalla cucina greca innovativa e classica alla moderna cucina francese, italiana, giapponese e internazionale moderna, ma anche tecnologie e concetti all’avanguardia, l’evento continuerà Dal 14 settembre al 15 ottobre, con prenotazioni a partire dal primo giorno. Vi consigliamo di affrettarvi, con le prenotazioni aperte i posti stanno finendo velocemente! l’evento si terrà 4 giorni a settimana (martedì, mercoledì, giovedì, venerdì), ovvero i quattro giorni 14-17/9, 21-24/9, 28/9-1/10, 5-8/10 e 12-15/10. I menù dei ristoranti con i relativi prezzi saranno pubblicati su www.athinorama.gr e saranno pubblicati nel numero “A” del 16/9.

Muoviti velocemente e fallo Prenotazione telefonica presso i ristoranti di interesse e pagamento anticipato per la cena, sia elettronicamente su www.xrysoiskoufoi.gr/Vravevmeni_ Gastronomia (utilizzando solo carte della banca del Pireo) o depositando su un conto, o in loco in alcuni ristoranti, con carta o contanti. fianco a fianco, Coloro che utilizzano le carte della Banca del Pireo partecipano automaticamente a un’estrazione di 30 cene per due in ristoranti premiati.Inoltre due grandi premi, tra cui un soggiorno culinario di tre giorni per due presso il Great Britain Hotel, una cena al GB Roof Garden e nei ristoranti CTC e altre esperienze divertenti e divertenti.