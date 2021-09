Per quanto riguarda le questioni che hanno plasmato la loro scelta di voto, il 24% ricorda negativamente la risata di Armin Lassett (CDU) che è stata “catturata” dalle telecamere.

Più di metà tedeschi Il risultato elettorale di domenica non è un “affare finale”, sebbene i socialdemocratici abbiano costantemente guidato, secondo un nuovo sondaggio, evidenziando anche gli errori che sembrano costare alla fine ai candidati.

Come ho già detto fotoPer conto del quale è stato condotto il sondaggio dall'Istituto Insa, il 55% degli elettori ha riferito che il primo posto alle elezioni non è stato ancora determinato, mentre il 19% ha fatto riferimento al "caos che ha prevalso nel processo di uscita dall'Afghanistan".

La stessa percentuale indica che è stata colpita dalla controversia televisiva sui candidati, il 16% del caso di plagio nel suo libro. Annalena Birbock (I Verdi) e il 14% del raid al Dipartimento del Tesoro di Olaf Souls (SPD), nell’ambito di un’indagine sul funzionamento del Black Money Control Service.

Un tedesco su tre afferma inoltre di aver cambiato idea almeno una volta nel periodo preelettorale, mentre il 22% ammette di essersi trasferito più di una volta. Di questi, il 51% ha dichiarato di aver cambiato idea nelle ultime sei settimane.

Per quanto riguarda l’elezione diretta di un cancelliere, il 47% ha dichiarato di non essere indifferente alla sua vita quotidiana in futuro, se dovesse essere un cancelliere. Olaf Solts o ilArmin Lacett.

