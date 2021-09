Forti inondazioni nelle Alpi

Le strade sono state inondate, le frane e le case evacuate: dopo forti piogge, la regione del Berchtesgadener Land nell’Alta Baviera ha dichiarato un disastro. Almeno una persona è morta. Grandi quantità di pioggia sono cadute anche nella Svizzera sassone.

Allerta catastrofe nel Berchtesgadener Land e nel Salisburghese: inondazioni improvvise hanno colpito le città e hanno persino portato con sé automobili.

Nel sud-est dell’Alta Baviera, i vigili del fuoco sono in funzione da sabato sera. La situazione è particolarmente grave a Berchtesgaden, Bischofswiesen, Schönau am Koenigse, Markschellenberg e Ramsau. Lì l’acqua saliva dalle montagne e allo stesso tempo il livello dell’acqua del fiume Ojjeh saliva. Le singole abitazioni sono state evacuate a causa dei ripidi pendii. Alle persone è stato chiesto di non entrare più nelle loro cantine. Finora c’è stato un decesso. Molte strade sono chiuse.

Il video mostra le inondazioni a Berchtesgaden e Hallen (Salzburger Land). Foto: dpa

A volte l’altezza dell’acqua raggiunge il mezzo metro. La gente guadava l’acqua fino alle ginocchia. I trattori hanno rimosso le macerie. I torrenti si trasformarono in fiumi torrenziali e intere città furono inondate. Sono previste inondazioni di livello 3 a livello di Saalach a Unterjettenberg e Laufen (contee di Berchtesgadener Land).

A Bischofswiesen, le inondazioni marroni si fanno strada attraverso campi e strade. Foto: dpa

Dopo forti piogge, un ruscello si è gonfiato nelle Alpi dell’Algovia vicino a Oberstdorf. Nella valle Stelach l’acqua era bloccata da legno trasversale. Se questa barriera naturale si allenta improvvisamente, potrebbe esserci un’onda di marea in direzione di Oberstdorf. I vigili del fuoco hanno eretto barriere di cemento nel parco giochi di fondo a sud del centro di Oberstdorf per proteggerlo. Dovrebbero deviare potenziali masse d’acqua. I vigili del fuoco stanno ancora cercando di alleviare la pressione pompando acqua.

Più a sud, in Austria, anche i vigili del fuoco erano costantemente in servizio. L’allarme della protezione civile è scattato nella città di Hallen nel Salisburghese, nonché a Mittersill nel Pinzgau ea Kufstein in Tirolo. Ad Hallen, parti della città vecchia sono state allagate. Nella città di Salisburgo, lungo il fiume Salzach è stata costruita una protezione contro le inondazioni. Finora non ci sono state segnalazioni di persone disperse o ferite.

Parti dell’area urbana di Hallen sono state inondate dopo che il fiume Kothbach ha straripato gli argini. Foto: dpa

A Kufstein, ai residenti e ai turisti è stato chiesto di non lasciare gli edifici e di ritirarsi ai piani superiori. Nelle aree urbane, l’acqua degli affluenti della locanda ha già raggiunto le strade. Parte della Felbertauernstrasse è stata chiusa a causa di possibili smottamenti.

Nella regione svizzera della Sassonia, situata nel sud-est della Sassonia, molti immobili e condomini sono stati allagati. Il fiume Wesenitz straripa pesantemente. Foto: Richard Ritter via Facebook

Sabato, forti piogge hanno causato inondazioni torrenziali in alcune parti della Sassonia. Nella Svizzera sassone molte città e comuni non sono più accessibili. È stato particolarmente colpito da Neustadt, Seibnitz, Bad Schandau, Shona Reinhardsdorf e Goerich. I residenti hanno dovuto entrare nei loro appartamenti attraverso le finestre e i vigili del fuoco hanno chiuso molti ponti. La ferrovia tra Bad Schandau e Czech Decin è stata chiusa.

(Segnalazione di Tommy Conlin del team editoriale di WetterOnline con materiali da dpa)