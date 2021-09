Guarda la superficie di Marte in 3D grazie all’elicottero creativo

Al suo tredicesimo volo, l’elicottero della creatività Skimmer basso su MarteFotografare un’area specifica di rocce. A differenza dei voli precedenti, che coprivano più bersagli su aree più grandi, questo era per indagare su un singolo bersaglio in profondità – e ora la NASA ha rilasciato un’immagine 3D da quel volo, che mostra parte dell’area di South Sittah dal cratere Jezero.

“La migliore vista usando occhiali rossi e blu, questa vista stereoscopica o 3D (chiamata anche anaglifo) è stata creata unendo i dati di due immagini scattate a 16 piedi (5 metri) di distanza dalla telecamera a colori a bordo di Ingenuity”, la NASA scrive. Anche se non hai gli occhiali 3D, non preoccuparti, poiché è disponibile anche una versione 2D dell’immagine.

a differenza di Foto precedenti scattate in elicottero, che proveniva in gran parte da un’altitudine più elevata, questa immagine è stata scattata a 8 metri (26 piedi) dalla superficie. Ciò significa che mostra le caratteristiche della superficie in modo più dettagliato, incluso l’obiettivo principale: un’area chiamata Faillefeu dopo un’abbazia medievale nelle Alpi francesi.

“Largo circa 10 metri, il tumulo può essere visto appena a nord del centro dell’immagine, con alcuni grandi massi che proiettano un’ombra”, ha scritto la NASA. Nella parte superiore dell’immagine si estende una porzione dell'”Artuby”, la linea di cresta larga 900 metri. Nella parte inferiore dell’immagine, che si estende perpendicolarmente al centro, ci sono alcune delle tante sabbie increspature che abitano South Cittah. .”

Da quando è arrivato su Marte con il suo compagno di viaggio Perseverance, l’elicottero Ingenuity ha compiuto voli sempre più complessi. La sua prima fase della missione è stata una dimostrazione tecnica, il che significa che era solo un test per vedere se un elicottero poteva volare nella sottile atmosfera di Marte, ma si è rivelato un tale successo quando si è trasferito a Una nuova fase operativa Indaga su come gli elicotteri potrebbero supportare i futuri veicoli itineranti.

