Gabe Pettito è una ragazza di 22 anni scomparsa dopo aver girato gli Stati Uniti con il suo compagno, Brian Laundry, 23 anni, in un camioncino.

La scomparsa della ragazza è stata denunciata l’11 settembre. Per quanto riguarda il suo compagno, Brian Laundry, la sua famiglia ha detto alla polizia che è uscito di casa con il suo zaino martedì e ha detto loro che sarebbe andato alla riserva.

Il suo ragazzo l’ha accompagnata

Laundry, 23 anni, non è ancora ricercata per nessun reato, secondo le forze dell’ordine, che hanno avviato un’indagine sulla scomparsa di Gabi Pettito nell’11 settembre.

“L’intera famiglia di Gabi vuole che il mondo sappia che Brian non è scomparso, è nascosto. Gabe è scomparso”, ha detto Richard Stafford, l’avvocato della famiglia Pettito, in una breve dichiarazione inviata alla CNN.

North Harbour PD – CNN.com

Oggi ci saranno novità sul caso: è stato ritrovato un cadavere che avrebbe potuto essere lei.

informazioni parziali

come pubblicato CNN InternazionaleL’FBI ha rilasciato le informazioni. “Un’identificazione forense completa non è stata completata per confermare al 100% che abbiamo trovato Gabe. Tuttavia, la sua famiglia è stata informata di questa scoperta. L’agente dell’FBI Charles Jones ha affermato che la causa della morte non è stata determinata in questo momento.

L’investigatore della contea di Teton ha condiviso i prossimi passi per quanto riguarda il processo. Hanno elaborato che avrebbero confermato “l’identità attraverso foto personali, identificazione personale o DNA”.

dissezione del cadavere

“L’autopsia era prevista per martedì”, ha confermato alla CNN il dottor Brent Blow, un investigatore medico della contea di Teton.