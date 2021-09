Warren – John Barhofer ha detto di essere entrato a far parte dell’aeronautica americana all’inizio del secolo a causa della necessità di istruzione.

Ha ottenuto più di quanto si aspettasse.

Barhofer, che ha trascorso 17 anni nell’esercito, ha affermato di non aver mai sognato di visitare posti del genere nel mondo, come l’Italia, la Spagna, l’Irlanda, la Germania e la Corea del Sud.

“Mi sono divertito molto in Corea. È un posto fantastico con attrazioni, cultura e atmosfera” ha detto un laureato del 2001 alla Howland High School che ora è vicesindaco della contea di Trumbull che lavora nella sicurezza in diversi edifici governativi nel centro di Warren.

Mentre era in Corea, Barhofer ha detto di aver servito nel 99th Expeditionary Air Squadron, una versione modernizzata del 99th Squadron che includeva i famosi piloti afroamericani di Tuskegee durante la seconda guerra mondiale.

“È stato un onore per me servire in questo squadrone”, disse Barhofer.

La maggior parte dei suoi anni nell’aeronautica, ha detto Barhofer, è stata spesa nella linea di volo facendo lavori di meccanica aeronautica, con il tempo come ispettore di garanzia della qualità e ingegnere di volo. Inoltre, ha lavorato nella sicurezza nella città di Tobuk, in Arabia Saudita, e presso la Joint Base Balad, la struttura irachena utilizzata dall’esercito americano dopo la guerra del Golfo del 2003.

Tuttavia, Barhofer ha detto che il suo giorno più memorabile come meccanico aeronautico è arrivato quando era di stanza alla Edwards Air Force Base nel deserto della California meridionale, quando ha incontrato il famoso pilota Chuck Yeager, il primo pilota a rompere la barriera del suono. Proprio in quel momento, ha detto, non è stata un’esperienza piacevole.

“Mi piace dire a tutti che è stato il giorno in cui Chuck Yeager mi ha buttato giù da un aereo”, Barhofer rise.

Nel raccontare la storia, Barhofer ha detto che stava lavorando su un aereo da combattimento quando “Questo vecchio” Sono venuti con la voglia di volare.

Yeager era alla base per uno spettacolo aereo ed è diventato un po’ ostile quando gli ho chiesto cosa pensava di fare, disse Barhofer.

Allora il famoso pilota disse al giovane pilota: “sapete chi sono?” e Hai mai sentito parlare delle cose giuste? “

Barhofer ha detto di no a entrambe le domande e con rabbia ha sbattuto la chiave a terra e si è schiantato contro l’aereo.

Barhofer ha detto che sapeva di essere nei guai dopo essere tornato in caserma, dicendo “Un vecchio mi ha buttato giù dall’aereo” E i suoi colleghi gli hanno detto chi era Yeager.

“Il generale principale mi ha convocato in ufficio”, Barhofer ha detto, notando anche che un alto ufficiale di nome Generale Doug Pearson è stato il primo pilota di F-15 ad abbattere un satellite.

“Sono stato lì solo per due settimane, e ora sto imparando velocemente la storia dell’Air Force”, disse Barhofer.

La storia ha avuto un finale piuttosto interessante poiché Barhoover ha detto che era Yeager che circa due anni dopo ha installato un terzo nastro su Barhoover dove è stato promosso a pilota senior.

“Ero in fila per il cibo, sono andato a stringergli la mano e lui ha detto: ‘Scommetto che sai chi sono (imprecazione) ormai! “ Ha riso.

Un altro incidente memorabile si è verificato un giorno di settembre, l’estate del suo primo anno nell’Air Force mentre frequentava la scuola di tecnologia alla Sheppard Air Force Base in Texas.

“Sono entrato e ho guardato lo schermo della TV e ho chiesto”Che film stai guardando? Spiegando come ha scoperto che le Torri Gemelle di New York City erano sotto attacco, ha detto Barhofer. “Non appena l’ho detto, la seconda torre è stata attaccata”.

Barhofer ha detto di aver conseguito una laurea in manutenzione aeronautica nell’aeronautica. Successivamente, ha conseguito una laurea in Comunicazione presso l’Università di Hiram.

Dopo il suo congedo, Barhofer è entrato nell’accademia di polizia ed è stato successivamente nominato dal dipartimento dello sceriffo.

“Nell’esercito ho imparato a rispettare il servizio pubblico” Barhofer ha detto, “E da allora, questo è stato il servizio della mia vita”.