Stato della sede di ingegneria statale

Oggi, Hyderabad: se uno studente dice che sta studiando B.Tech, non c’è bisogno di chiedere in particolare quale filiale si trova nello stato. Questo perché più della metà delle sedi di ingegneria dello stato sono in Computer Science Engineering (CSE), una nuova branca del corso. Inoltre, la maggior parte degli studenti desidera l’informatica. Di conseguenza, circa il 95% di quei sedili è stato sostituito. I posti CSE nei college rimangono i più vulnerabili. Questa volta su un totale di 45 sedi di ingegneria, la quota dell’organizzatore del meeting conta 66.290 posti, di cui 16.801 posti CSE. Un totale di 34.129 posti sono disponibili in altri rami correlati tra cui IT, Intelligenza artificiale, Data Science, Cyber ​​Security, ecc. Ciò equivale al 51 percento. La quota annuale di riunioni va da 65.000 a 70.000 posti, di cui solo 48.000 da sostituire. Questa volta le sedi del CSE sono le stesse dei rami AEE, Civile e Meccanico. Il 10% dei posti nell’EWS condivide… un aumento di 6.629. CSE e relativi posti aumenteranno di 34.129 mentre altri 3.412 aumenteranno. Questo porta il numero totale di postazioni informatiche a 37.541.