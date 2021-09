Il 7 luglio 1943 nasce il cantante italiano Toto Cutugno.

Salvatore Cotono (nato il 7 luglio 1943, Fosdinovo, Toscana, Italia), meglio conosciuto al pubblico come Toto Catugno, è un cantautore italiano di musica leggera. Secondo wikipedia.ro, sono state composte più di 400 canzoni e più di 100 milioni di dischi sono stati venduti in tutto il mondo. È il primo cantautore a vincere il Grand Prix al Festival di Sanremo (1980) e l’unico cantautore italiano a vincere il Grand Prix all’Eurovision nel XX secolo.

Pochi mesi dopo la sua nascita, la famiglia si trasferì a La Spezia, dove il padre lavorava come sottufficiale navale. La sua passione per la musica è stata instillata in Totò fin dall’infanzia. Incoraggiato dal padre trombettista, Toto iniziò a studiare batteria ea suonare in vari gruppi musicali locali. Oltre alla batteria, impara a suonare la fisarmonica, il pianoforte e la chitarra. All’età di 13 anni ha partecipato a un concorso musicale regionale, dove ha ottenuto il terzo posto.

Toto Cutugno ha composto più di 400 canzoni. Brani firmati da Toto Cutugno sono stati eseguiti da grandi orchestre (Purcelle, Caravelli, Paul Muriat). Nel corso della sua carriera, Toto Cutugno ha scritto canzoni di grande successo per: Joe Dassin, Dalida, Adriano Celentano, Gerard Lenorman, Hervé Villard, Luis Miguel, Michel Sardo, Mireille Mateo, Peppino de Capri, Jose Luis Rodriguez e la band Ricchi e poveri. Ha eseguito 28 canzoni a Sanremo nel periodo 1970-2008. La sua canzone, L’italiano, è stato un disco italiano più venduto dal 1981 al 1986. La canzone Africa (L’ete indien) comprende più di 80 generi diversi.

Sorgente video: YouTube / TVR