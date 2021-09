Sappiamo molto della Regina Elisabetta II del Regno UnitoDa come scegliere quali vestiti indossare ogni giorno, a Perché nessuno può toccare la sua borsa?Così come i vari scontri all’interno della famiglia reale britannica con cui deve fare i conti. Ma c’è un dettaglio su un alimento che si conosce poco e che la stessa Regina evita per mantenere la sua ottima salute: le patate.

giornale britannico mail giornaliera Lo ha rivelato nel 2019 condividendo una conversazione avvenuta durante un pranzo a Buckingham Palace alla presenza di Jay Singh Watson, fondatore dell’iniziativa. scatola di verdure Un promotore riconosciuto di alimenti biologici nel Regno Unito.

“Non ricordo come, ma abbiamo parlato di diabete e dieta, e La regina ha detto che non mangia le patate […] Parlavamo di verdure perché ovviamente questa è la mia professione. Mi ha stupito con il suo vasto interesse, la sua straordinaria conoscenza”.Singh Watson ha parlato della regina e delle regole della sua alimentazione.

D’altra parte, l’ex chef personale di Isabell II, Darren McGrady, ha confermato al sito Tatler Questo è il re Non è troppo preoccupata per il cibo e allora “Mangiare per vivere”. Le loro cene, che erano state programmate da loro diversi giorni prima Squadra di lavoro di chef, “Tende ad includere cibo di fattoria, selvaggina da penna, fagiani e pernici”McGrady ha spiegato, “Mi è piaciuto che fosse nel menu”.

Non ti piaceranno le patate nella tua dieta quotidiana, ma c’è un altro alimento che affascina il re del Regno Unito. “adora il cioccolato. Questo era il suo preferito e doveva essere il cioccolato fondente. Più scuro è il cioccolato, meglio è”.ha detto McGrady.