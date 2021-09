Milan: Il mistero del piccolo mostro fa discutere gli scienziati. i dettagli

Un orribile mostro sirena, una creatura misteriosa che è stata trovata 40 anni fa nel Museo di Storia Naturalein un museo Storia Naturale di Milano Ci sono autentici puzzle: un vertebrato sconosciuto chiamato “mostro sirena“. La storia non è recente, in quanto risale a primi anni ottanta, poi l’uscita Giorgio Tirosi Fai questa spaventosa scoperta nella cavità. Casualmente, mentre il detergente, l’ha trovato ben nascosto scheletro di un animale selvatico, Insieme a Capelli umani, unghie di uccelli e pinne di pesce.

A quel tempo, la storia fece molto scalpore e nessun dipendente poteva dire cosa fosse: è arrivata Archivio, in attesa di notizie. Oggi, 40 anni dopo, il mondo della natura Giorgio Bardelli, un’intervista al giornale Corriere della SeraHa spiegato questo strano mistero così: “Nessuno sapeva da dove venisse, e non c’erano documenti o carte allegati. Il sospetto che potesse appartenere a

Villa dei fratelli, collezionisti milanesi che hanno donato pezzi al museo. Potrebbe essere datato indietro prima del 1943Quando le fiamme hanno distrutto molti artefatti e qualcuno per salvarlo lo ha messo in una fessura della stanza”.

Bardelli Ha anche aggiunto alcuni dettagli intriganti: Dalle radiografie sappiamo che è lì dentro.Struttura in legno e inserti in ferro, mentre c’è la parte più grande del corpo cartapesta“.

Quindi sembra tipo Crea animali diversi, ma praticamente nessuno scienziato è riuscito a fornire una spiegazione logica, e quasi mezzo secolo dopo, rimane uno dei Misteri irrisolti nei musei di Milano.