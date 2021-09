nuovo rilevatore

Attrezzature come il Laser Gravitational Wave Observatory (LIGO) utilizzano sensori laser giganti per cercare onde giganti nello spaziotempo, note come onde gravitazionali. Si verificano in un universo lontano dalle collisioni di buchi neri e stelle di neutroni così potenti da scuotere lo spaziotempo e inviare onde lunghe centinaia di miglia.

Molto prima che questi enormi osservatori fossero costruiti, gli scienziati sospettavano onde gravitazionali di tali lunghezze perché sapevano che i buchi neri e le stelle di neutroni a volte devono scontrarsi, afferma Michael Topar, un fisico dell’Università dell’Australia occidentale a Perth.

Aggiunge che non esistono fonti ben note per le onde gravitazionali che propagano lunghezze d’onda più corte, tra pochi piedi e poche miglia. Tuttavia, “ci sono sempre cose nell’universo che non ci aspettiamo”, dice Topar.

Negli anni precedenti, abbiamo visto un enorme impulso alla costruzione di rivelatori in grado di rilevare queste onde gravitazionali più piccole, comprese quelle che Tobar e i suoi colleghi hanno dovuto costruire. Il loro dispositivo è costituito da un cristallo di quarzo con un diametro di 3 centimetri con una camera di risonanza che, vibrando a determinate frequenze, genera segnali elettrici.

Tobar confronta questa impostazione con un campanello o un campanello che suona certo. “Se un’onda gravitazionale rimbalza su di essa, la scuote”, dice. Il “suono” nel cristallo del sensore elettrico viene quindi convertito in un segnale elettromagnetico.

I ricercatori hanno installato il loro rivelatore sotto diversi scudi per le radiazioni per proteggerlo dalle radiazioni elettromagnetiche di fondo e lo hanno raffreddato a una temperatura estremamente bassa per proteggerlo dalle vibrazioni termiche.

Il giorno 153 dell’esperimento, il cristallo è stato martellato due volte, ciascuna per 1-2 secondi. I risultati della squadra sono arrivati ​​ad agosto. 12 giorni Nelle lettere di revisione fisica.

Vola via dall’universo

Gli scienziati stanno attualmente cercando di capire la causa di queste onde. Secondo Tobar, possono essere particelle cariche chiamate raggi cosmici che volano fuori dall’universo. Topar aggiunge che un’altra causa potrebbe essere un tipo precedentemente sconosciuto di fluttuazione termica nel cristallo, che dovrebbe essere minimo a temperature molto basse.

Ma ci sono anche molte strane prospettive, come il tipo di particelle di materia oscura, note come assioni, che orbitano attorno a un buco nero ed emettono onde gravitazionali, hanno scritto i ricercatori nel loro articolo. La maggior parte delle spiegazioni richiederebbe una conoscenza della fisica precedentemente sconosciuta, diversa dal Modello Standard, che descrive quasi tutte le particelle e le forze subatomiche nell’universo, afferma Topar.

I cosmologi ritengono che poco dopo il Big Bang, l’universo sia entrato in un periodo chiamato inflazione, durante il quale si è espanso drammaticamente fino alle dimensioni attuali, afferma Francesco Moya, fisico teorico dell’Università di Cambridge, che non è stato coinvolto nello studio.

Alla fine di questa era, l’universo è stato in grado di sopravvivere a una fase di transizione in cui l’acqua bollente si trasforma in gas, dice. Se così fosse, la transizione avrebbe potuto immettere molta energia nella struttura spazio-temporale generando onde gravitazionali che potrebbero essere raccolte durante questo esperimento, afferma Moya.

Pensa che non ci siano ancora prove sufficienti per parlare di quello che in qualche modo è successo a Crystal, ma è entusiasta di questo esperimento e di uno che presto sarà online.

Tobar è d’accordo. “Sarebbe bello se si trattasse di onde gravitazionali”, dice.

Ora che gli scienziati hanno questi risultati sulla fronte, aggiunge, possono costruire più di questi sensori. Se più dispositivi vedono lo stesso segnale contemporaneamente, potrebbe significare che c’è qualcosa nell’universo che aiuta a controllare i processi interni come le fluttuazioni termiche all’interno del cristallo.