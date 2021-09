Il nuovo strumento musicale di YouTube con Material You è assolutamente fantastico

a partire dal Nuova modalità di guida, Persino app del telefono o tutte le app google browsere Il materiale che hai passato per dare colore E questa volta in Widget di YouTube MusicIl design è il migliore che abbiamo visto da molto tempo.

Soprattutto perché si adatta perfettamente a quello che dovrebbe essere un widget al di fuori di quei frame più noiosi. Ed è il nuovo strumento YouTube Music detto negli anni ’80: Cantidopi freddi.

Vorrei che ci fossero molti più strumenti come nuovi da YouTube Music

Spotify ha sorpreso anche noi Nuovo widget da colorare Secondo l’album dell’artista, però È lontano dal grande design Implementato da YouTube Music.

Il nuovo strumento YouTube Music

Soprattutto è molto meglio per il design stesso così com’è Virtualmente vinile visto dall’alto E due pulsanti di accompagnamento per riprodurre o anche apprezzare la playlist o il brano in riproduzione.

widget attuale

Certo, nel momento in cui suona qualcosa il vinile passerà Dal nero per le copertine degli album Da un artista di design di grande successo e stimolante.

Aggiungi il nuovo widget

aggeggio fino a 3×3, quindi non è affatto piccolo ed è molto diverso dalla parte carina e noiosa che abbiamo attualmente con YouTube Music. Sì, come Spotify dettagliato e con controlli di riproduzione.

Nuova musica su YouTube trovata su Estrai righe di codice dal file APK della nuova versione e quindi avere un’idea migliore di cosa ci aspetta quando sarà pubblicata nella versione finale; Speriamo che sia molto presto in modo che lo strumento possa impressionarci e portarlo sul nostro desktop mobile.

La verità è che Il nuovo strumento YouTube Music Per chiarire che c’è una lunga strada da percorrere per quei simpatici gadget che troviamo sui nostri telefoni Android.

