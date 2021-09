Il professor Minko Balkanski, 94 anni, si è recato da Parigi a Stara Zagora con la moglie Nelly Balkanski, una francese di circa 90 anni, per aprire il nuovo anno accademico al liceo a lui intitolato. Foto: Vanio Stoilov

Professor Minko Balkansky e istruttore di fisica di Kazanlak Teodosii Teodosiev / Destra / In congedo. Foto: Vanio Stoilov

Ivanka Soterova, vicesindaco di Stara Zagora, ha rivolto un caloroso benvenuto al professor Minko Balkansky. Foto: Vanio Stolov

Mons. Kiprian, arcivescovo di Stara Zagora, ha consacrato l’acqua e benedetto gli insegnanti e gli studenti del liceo. Foto: Vanio Stolov

L’ambasciatore francese in Bulgaria, la signora Florence Robin, ha partecipato alla cerimonia presso la Scuola professionale superiore di tecnologia informatica e analisi matematica a Stara Zagora. Foto: Vanio Stoilov

La celebrazione è stata interrotta brevemente perché Nelly Balkansky si è sentita male. Il medico dell’ambulanza che è arrivato ha scoperto che la sua pressione sanguigna era scesa e non era necessario nessun altro trattamento. Foto: Vanio Stoilov

Quest’anno, 54 alunni di terza media sono stati ammessi al liceo, con una coppia di gemelli che hanno fatto domanda per i 52 posti annunciati. Foto: Vanio Stoilov

106 studenti dell’ottavo e nono anno stanno già studiando presso la Scuola Secondaria Professionale di Informatica e Analisi Matematica “Professor Minko Balkansky” a Stara Zagora. Foto: Vanio Stoilov

I sogni degli studenti sono attaccati a palloncini, che volano nel cielo sullo sfondo dell’edificio ristrutturato del liceo. Foto: Vanio Stoilov Il patrono del Liceo professionale di informatica e analisi matematica di Stara Zagora, il professor Minko Balkansky, si è impegnato ad allestire con i propri soldi una moderna lezione di fisica per studenti delle scuole superiori. Foto: Vanio Stolov READ Miglior Motul 710 2T: le migliori scelte per ogni budget

Tra gli ospiti della celebrazione c’era un insegnante di fisica di Kazanlak Teodosii Teodisiev

Il professor Minko Balkansky, 94 anni, è volato da Parigi a Stara Zagora per assistere all’apertura del nuovo anno accademico presso la Scuola professionale di informatica e analisi matematica nella città dei limoni, che porta il suo nome. Era accompagnato dalla moglie francese di 90 anni, Nelly Balkanski.

Alla cerimonia ha partecipato anche l’Ambasciatore di Francia in Bulgaria, la Sig.ra Florence Robin.

“Questo è probabilmente l’unico caso in Bulgaria – lo sponsor della scuola è una persona viva. Perché ciò accada, alcuni documenti normativi devono essere modificati”, ha detto Ivanka Soterova, vicesindaco dell’istruzione a Stara Zagora, a 24 Chasa.

“Per me, questa è una sfida e un impegno. Farò domanda per essere un membro del Consiglio degli Anziani in modo che insieme possiamo formare una grande squadra di insegnanti. Ti auguro successo nei tuoi sforzi per rendere questa la scuola numero uno in Bulgaria”, ha affermato l’eminente scienziato e filantropo 94enne. .

Quest’anno, il liceo ha accettato il secondo grado di studenti. Dovevano avere 52 anni, ma a causa di una coppia di gemelli che vogliono continuare la loro istruzione qui, i nuovi studenti hanno 54 anni. Studieranno nell’edificio ristrutturato dell’ex Prima Scuola Primaria “Georgi Bakalov”, che è stato chiuso. La seconda fase della ricostruzione dell’edificio prevede la costruzione di un dormitorio per studenti delle scuole superiori di altre città, oltre a un ristorante – una caffetteria. Il professor Balkansky ha promesso di dotare una moderna classe di fisica con i suoi soldi.

Il metropolita Kiprian di Stara Zagora ha benedetto gli studenti e gli insegnanti e ha detto: “I talenti saranno coltivati ​​in questa scuola. Ricorda che il talento è un dono di Dio e seppellirlo è un insulto a Dio”. Ha consigliato agli studenti di dare l’esempio al loro mecenate, perché con il duro lavoro e la diligenza possono ottenere tutto.

Tra gli ospiti che hanno ricevuto gli studenti c’era un insegnante di fisica di Kazanlak Teodosii Teodosiev. Ha detto che non sono ancora invitato a insegnare qui. La notizia era con lui che aveva già 7 assistenti, giovani scienziati, che un giorno gli sarebbero succeduti nella banca dell’insegnamento.