Il ristorante Asheville va in pensione dopo 27 anni, chiude Pomodoros Café

I proprietari del Pomodoros Café Tommy e Michele Tsiros chiuderanno definitivamente un ristorante a South Asheville il 18 settembre, dicendo sui social media che è ora di essere un “nido vuoto”.

Tommy Tsiros ha fondato il semplice ristorante di lusso al 75 di Long Shoals Road, che serve cucina mediterranea, greca e italiana.

Tsiros è il figlio di un immigrato greco e ha ricevuto una prima educazione culinaria lavorando nei ristoranti di suo padre, secondo il ristorante. sito webO Tsiros è stato nel settore della ristorazione e ha posseduto e gestito un ristorante nel centro di Asheville per un decennio.

La sua passione per il cibo, il vino e lo sfondo mediterraneo ha portato Tsiros ad aprire caffè Pomodoro greci e italiani.

La reputazione e il numero dell’azienda sono aumentati con tre ristoranti gestiti dall’imprenditore. Tuttavia, nel 2014, East Asheville Pomodoros su Tunnel Road è andato esaurito.

Cyrus annuncia la chiusura di un ristorante a South Asheville pagina Facebook Il 7 settembre dice in parte:

“Questo è un annuncio agrodolce poiché apprezziamo profondamente tutte le persone che ci hanno toccato e hanno contribuito al successo dei 27 anni in cui abbiamo servito ad Asheville con i nostri tre ristoranti”. perdita di contatto con i nostri fedeli ospiti e il personale che ha svolto un ruolo così fondamentale nelle Nostre realizzazioni.

Tsiros ha affermato che dall’annuncio, una quantità enorme di risposte positive è arrivata dai clienti via e-mail e non è stato in grado di rispondere a tutti loro. I clienti hanno condiviso i loro sentimenti sui social media, nominando i loro piatti preferiti, i ricordi e i desideri dei proprietari.

“È commovente. Voglio ringraziarli per tutte le risposte positive che abbiamo ricevuto e per i nostri calorosi auguri”, ha detto Tseros.

L’edificio appartiene a Cirose ei proprietari rimarranno per i nuovi inquilini. Tommy ha detto che l’annuncio di un nuovo ristorante e concept sarà annunciato nelle prossime settimane su Facebook.

Nonostante abbia lasciato l’azienda di ristorazione, Tsiros continuerà con altri progetti al di fuori del settore.

“Non sono completamente in pensione, mi ritirerò solo da questo punto in poi”, ha detto. “Ventisette anni in questo settore sono molto tempo e molto tempo e siamo fortunati”.

