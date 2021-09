Diecimila anni dopo la scomparsa dei mammut lanosi dalla faccia della terra, gli scienziati cercheranno di riportarli nella tundra artica. Biogenetic Colossal ha dichiarato di aver raccolto 15 milioni di dollari per un progetto ambizioso di cui si discute da più di 10 anni. guardiano.

Foto: Wikipedia

“Il nostro obiettivo è creare un elefante resistente al gelo che assomigli e si comporti come un mammut. Non perché stiamo cercando di ingannare qualcuno, ma perché vogliamo creare un animale che sia funzionalmente equivalente a un mammut, che si godrà la vita in un mammut che si godrà la vita alla Harvard Medical School e co-fondatore di Colossal”, ha affermato George Church, professore di genetica alla Harvard Medical School e co-fondatore di Colossal. Le temperature raggiungono i -40 gradi Celsius e fanno tutto ciò che gli elefanti e i mammut, in particolare, abbattono gli alberi”.

Gli scienziati vogliono creare embrioni che trasportano l’enorme DNA in laboratorio. Per fare questo, avrebbero preso le cellule della pelle degli elefanti asiatici e le avrebbero riprogrammate in cellule staminali più diverse. I geni responsabili della pelliccia di mammut e dei suoi cappotti protettivi per le labbra sono determinati confrontando i genomi dei mammut estratti dal permafrost con quelli dei loro parenti, gli elefanti asiatici. Gli embrioni risultanti vengono quindi trasferiti a una madre surrogata oa un utero artificiale. Se i lavori andranno secondo i piani, i primi elefanti ibridi potrebbero apparire entro 6 anni.

Foto: Wikipedia

Il complesso e costoso progetto Colossal ha due obiettivi: conservare le specie di elefanti asiatici in via di estinzione, consentendo loro di vivere in vaste aree dell’Artico, e ripristinare la tundra, che viene degradata dalla crisi climatica. Ad esempio, i mostri possono abbattere alberi e compattare il terreno, ripristinando gli ex prati artici.

La notizia più emozionante è ora su Telegram! Iscriviti al canale limeScopri di più al riguardo presto.