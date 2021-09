Il ruolo della trasmissione via cavo analogica “La terza trasmissione” nel mantenimento del regime nordcoreano Ragioni per cui Kim Jong Un si è impegnato a sviluppare solo trasmissioni via cavo digitali nazionali (1/4) | JBpress

Ci sono segnali che la base di potere di Kim Jong Un stia tremando in Corea del Nord, che dovrebbe vantare una dittatura ferrea. Allo stesso tempo, l’aspetto della leadership che lotta per ricostruire può essere visto e nascosto. In queste circostanze, ciò che è notevole è l’esistenza di una rete di comunicazione chiamata “Terza rete locale”, dove il segretario generale Kim Jong-un sta attualmente mettendo il cuore e l’anima nelle misure di rinnovamento. Vorrei leggere il materiale top secret ottenuto all’interno della Corea del Nord e analizzare la situazione attuale e le prospettive di questa “terza rete locale”.

(Kim Hsing-kwang: rappresentante dell’NK Intellectual People’s Association, disertore nordcoreano)

La nuova infrastruttura IT “Third Local Area Network” della Corea del Nord

Ciò che la "terza rete locale" ha descritto in dettaglio nel materiale classificato ottenuto questa volta dalla parte nordcoreana. Questo documento è una registrazione top-secret di ciò che Kim Jong-il ha parlato direttamente nella sede della riunione dei dirigenti competenti del partito, dei ministri e dell'esercito del Dipartimento delle comunicazioni della Corea del Nord (Dipartimento dell'informazione e delle comunicazioni) il 4 luglio di quest'anno . documento.





Secondo il rapporto, il segretario generale Kim Jong Un ha parlato con franchezza dell’importanza, degli obiettivi e delle sfide delle TIC. Nelle sue osservazioni, la Corea del Nord costruirà una terza rete locale in tutta la Corea del Nord nel 2021 e, attraverso questa rete, la terza trasmissione, una tradizionale trasmissione via cavo analogica, sarà convertita in trasmissioni via cavo digitali di alta qualità. Una tabella di marcia verso cui passare.

La Corea del Nord ha dichiarato che completerà la costruzione di una terza rete locale utilizzando cavi in ​​fibra ottica entro la fine dell’anno, completando la transizione alla radio digitale e alla televisione via cavo. Dice che trasmetterà rapidamente le istruzioni e le intenzioni del partito non solo nelle aree urbane ma anche in ogni angolo del paese e creerà un ambiente in modo che le persone possano godere di una vita più culturale ed emotiva.

Come suggerisce il nome, la “Third Local Area Network” è la terza rete che copre l’intera Corea del Nord. Ciò che lo distingue è che è una rete solo all’interno della Corea del Nord, isolata dal mondo esterno. Per questo motivo, il contenuto trasmesso in streaming attraverso di esso non viene trasmesso direttamente al mondo esterno.





Finora sono state gestite due reti in Corea del Nord. Uno è una rete di comunicazione dati del computer e l’altro è una rete di comunicazione mobile. È qui che viene creata la terza rete di cavi ottici.

Lo scopo è convertire la vecchia radio analogica cablata che è stata utilizzata fino ad ora in cavo ottico e digitalizzare, migliorando notevolmente la funzione di trasmissione pubblicitaria.