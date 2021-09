Inspiration4 Booster torna nell’hangar di SpaceX per un restyling – Spaceflight Now

Il razzo Falcon 9 che è stato utilizzato la scorsa settimana per lanciare l’equipaggio tutto civile dell’Inspiration4 nello spazio è tornato nell’hangar di SpaceX al Kennedy Space Center per un restyling in vista di una missione futura.

Giovedì, il booster da 156 piedi è salito a bordo di un vettore spaziale SpaceX da Port Canaveral attraverso la Cape Canaveral Space Force Station e il Kennedy Space Center verso Hangar X, il nuovo impianto di lavorazione dell’azienda a poche miglia a sud del Vehicle Assembly Building della NASA.

La nave senza equipaggio di SpaceX “Basta leggere le istruzioni” ha riportato il razzo in porto domenica da un atterraggio in mare nell’Oceano Atlantico a nord-est di Cape Canaveral. Il booster, veicolo riutilizzabile B1062 nell’inventario di SpaceX, è atterrato su un drone delle dimensioni di un campo da calcio meno di 10 minuti dopo il decollo il 15 settembre da Kennedy, mentre lo stadio superiore consumabile Falcon 9 ha continuato in orbita con la missione Inspiration4. .

L’equipaggio di quattro uomini dell’Inspiration4 ha trascorso tre giorni in orbita a bordo della Crew Dragon Resilience di SpaceX prima di rientrare nell’atmosfera e atterrare in sicurezza nell’Oceano Atlantico il 18 settembre.

La missione Inspiration4 è stata il primo volo spaziale umano finanziato da privati ​​e non governativi nell’orbita terrestre bassa.

Il razzo B1062 potenziato è ora volato nello spazio e indietro tre volte, con segni di fuliggine e bruciature che coprono il razzo, che era bianco croccante quando ha lasciato la fabbrica SpaceX in California.

Le precedenti missioni del razzo sono decollate nel novembre 2020 e nel giugno di quest’anno, ciascuna con i satelliti di navigazione GPS per la US Space Force.

La sua prossima missione non è stata annunciata da SpaceX.

