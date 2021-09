All’evento annuale di Apple, l’azienda ha tradizionalmente presentato il suo nuovo prodotto, il nuovo iPhone 13iPad e iPad mini tablet e altri dispositivi. Presto disponibile per l’acquisto da Tele2“Clienti. Segui le novità nel negozio online dell’operatore www.tele2.lt.

Cosa rende speciale il nuovo iPhone 13“?

Sono stati introdotti quattro nuovi modelli di iPhone: iPhone 13 mini da 5,4 pollici, iPhone 13 e iPhone 13 Pro da 6,1 pollici e iPhone 13 Pro Max da 6,7 ​​pollici. I telefoni sono alimentati da un nuovo potente processore A15. È dotato di un sistema di ricarica wireless MagSafe. Inoltre, la gamma di accessori aggiuntivi è stata ulteriormente ampliata.

L’interruttore è rimasto lo stesso sull’iPhone 12. Apple ha mantenuto gli angoli corretti, le cornici strette e un sistema di fotocamere distintivo. Il cambiamento di design più evidente è la tacca notevolmente più bassa (l’area nera nella parte superiore dello schermo).

I modelli Pro sono dotati di un display con frequenza di aggiornamento di 120Hz che risponde più velocemente a ogni clic o tocco, rendendo la tua esperienza di navigazione più fluida e veloce. Anche le fotocamere sono state aggiornate e migliorate. Un altro cambiamento importante è il sensore grandangolare. D’ora in poi, può vedere e catturare di più e le foto di qualità superiore avranno bisogno di meno luce.

I clienti di Tele2 potranno ordinare nuovi modelli di iPhone dal 1° ottobre e le vendite ufficiali inizieranno l’8 ottobre. Verranno annunciate tutte le novità e le pre-registrazioni per gli smartphone della serie iPhone 13 www.tele2.lt sito web.

iPad e iPad mini: la prevendita è già iniziata

Sono già iniziate le prevendite di iPad e mini tablet iPad nuovi, di alta qualità e funzionali. Chi vuole essere il primo ad acquistare nuovi tablet può già registrarsi nel negozio online dell’operatore www.tele2.lt. La vendita ufficiale dei tablet inizierà il 24 settembre. 8 di mattina.

Puoi acquistare nuovi tablet non solo pagando subito l’intero importo, ma anche pagando le rate selezionate con qualsiasi piano Tele2 Free Internet e 24 mesi. un accordo.

I prezzi per iPad e iPad mini tablet partono da 399€ pagando l’intero importo in una volta sola oppure da 11,62€/mese, dopo aver versato la caparra iniziale di 120€ e l’iscrizione per 24 mesi. Accordo Internet gratuito di Tele2.

L’iPad mini da 8,3 pollici è disponibile in grigio cosmico e starlight, mentre l’iPad da 10,2 pollici è disponibile in grigio cosmico e argento. I tablet eseguono l’ultimo sistema operativo iPadOS 15.

Entrambi i tablet sono un’ottima scelta per il lavoro, lo studio, lo studio o l’intrattenimento. Grazie alla sua lunga durata della batteria e al peso ridotto, è facile da portare con te ovunque tu vada.

Aggiornamenti software Apple

Un’altra novità per tutti gli utenti Apple è il nuovo iOS 15 e macOS Monterey. È stato annunciato per la prima volta all’inizio dell’estate in un evento del WWDC. Negli ultimi mesi sono stati ampiamente testati per prepararli al meglio al lancio.

iOS 15 per telefoni offre un design dei messaggi aggiornato, schemi di messa a fuoco, app Safari, Mappe, Meteo, note aggiornate, un nuovo pacchetto per la privacy e altro ancora.

Nel frattempo, macOS Monterey fa un uso migliore dei processori M1 e introduce nuove funzionalità pratiche come Quick Notes e Universal Control.

Puoi trovare maggiori informazioni sui nuovi dispositivi www.tele2.ltNegli showroom di Tele2 o chiamando il 117.

video promozionale