L’Italia sta attualmente affrontando eventi meteorologici estremi. Nel nord, il Paese è stato duramente colpito dalle inondazioni dovute alle piogge torrenziali, mentre al sud le temperature in aumento hanno contribuito a diffondere centinaia di incendi, alcuni molto vicini alle zone residenziali, secondo il servizio di emergenza italiano.

Un simbolo di allerta rosso è stato emesso in Lombardia dopo che le forti piogge vicino al Lago di Como hanno causato allagamenti e frane. Il paese di Laglio ha ricevuto addirittura un’offerta di aiuto dall’attore George Clooney.

Allerte meteo sono state implementate anche in molte altre regioni settentrionali, tra cui Toscana e Venezia.

In questo periodo le fiamme si sono propagate a sud, soprattutto nei pressi della città siciliana di Catania. Una famosa spiaggia è bruciata e le fiamme si sono avvicinate all’aeroporto di Catania, che è rimasto chiuso per diverse ore. I vigili del fuoco combattono più di 100 incendi in Sicilia.

La siccità, le alte temperature e il forte vento degli ultimi giorni hanno contribuito alla propagazione delle fiamme. Gli investigatori affermano che la maggior parte degli incendi è stata causata da negligenza o dolo.

Sabato, in una conferenza stampa, il capo della Protezione civile, Fabrizio Corcio, ha affermato che la situazione è pericolosa e catastrofica, minacciando fattorie, animali e resort, scrive Agripress.

Curicio ha anche riferito che 12 aerei dei vigili del fuoco sono già operativi in ​​Sicilia e che stanno lavorando per portare più vigili del fuoco sull’isola.

