VERONA, ITALIA – 27 AGOSTO 2021: Edin Dzeko dell’Inter ha supervisionato la partita di calcio di Serie A tra Hellas Verona e Inter Milan. L’Inter ha vinto 3-1 contro l’Hellas Verona FC. (Foto di Nicolò Campo / Sipa USA) Foto di Icon Sport – Stade Marcantonio-Bentegodi – Verona (Italia)

Edin Dzeko è stato uno dei marcatori di martedì sera nella vittoria per 1-3 dei nerazzurri sui viola. Il bosniaco ritiene che il successo dell’Inter contro la Fiorentina sia il segno di una “grande squadra”.

Mentre la Fiorentina dominava il primo tempo del quinto turno di Serie A grazie a Ricardo Sutil, è stata eliminata. Prima Matteo Darmian e Dzeko hanno pareggiato e portato in vantaggio la sua squadra in tre minuti prima che la situazione peggiorasse con un gol nel finale di Ivan Perisic.

“Questa vittoria è una grande vittoria di squadra, perché noi siamo una grande squadra. Abbiamo sofferto molto nel primo tempo e per fortuna era solo 1-0 perché la Fiorentina ha fatto un ottimo primo tempo. Sono caduti un po’ nella ripresa, ma eravamo più completi come squadra e abbiamo segnato quei due gol per cambiare le cose, ha detto Dzeko a DAZN.

Secondo l’accordo con Lautaro Martinez, “I giocatori di talento possono sempre lavorare insieme. Sono felice di essere lì con questi grandi campioni, oggi abbiamo vinto da grande squadra e spero di poterlo fare tante volte in questa stagione”. attaccante che ha sostituito Romelu Lukaku, ha concluso il compagno d’attacco L’ex Martinez, partito per il Chelsea in Inghilterra.