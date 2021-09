Genova – Foto: icon sport

Una società di investimento americana ha ufficialmente acquistato una quota di controllo di Genova. La proprietà del club di Serie A, fondato nel 1893, viene ufficialmente cambiata e 777 Partners acquisisce il 99,9% della proprietà dei rossoblù.

La stampa italiana ha riferito che 150 milioni di euro per il club italiano apparterranno agli americani. Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha ceduto la quota di maggioranza del club alla società statunitense 777 Partners, con le due parti che hanno finalizzato l’accordo giovedì mattina. La società di investimento privata con sede a Miami, che possiede anche quote di minoranza nel club della Liga Siviglia, ha acquistato il 99,9% della più antica squadra di cricket e calcio d’Italia.

Il nuovo gruppo di proprietari, che acquisirà il 99,9% del capitale genovese, apporterà nuovo capitale al club e assumerà alcune relative responsabilità. I partner 777 utilizzeranno la loro esperienza nei settori dello sport, dei media e dell’intrattenimento per aiutare a commercializzare ulteriormente le operazioni del club. L’ex proprietario Enrico Preziosi rimarrà nel cda, mentre l’amministratore delegato Alessandro Zarboni continuerà a gestire le operazioni quotidiane del club. Possiamo leggere il comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale del club.

“Siamo molto orgogliosi di far parte di un club con una storia, un patrimonio e una tradizione così grandi come il Genoa. Comprendiamo e rispettiamo la responsabilità che ereditiamo e vogliamo preservare e proteggere l’orgogliosa eredità di Rossoblo lottando per le migliori posizioni possibili in Premier League”, Josh Wonder, fondatore e Managing Partner di 777 Partners.