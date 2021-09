Il governo italiano sta cercando di affrontare le conseguenze economiche della crisi. Con decisione del ministro delle Finanze Roberto Gualtieri e del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, saranno stanziati 4,7 miliardi di euro per sostenere comuni e cittadini in gravi difficoltà finanziarie. Verranno distribuiti coupon ai supermercati e denaro per l’acquisto di medicinali.

4,7 miliardi di euro a sostegno di comuni e cittadini italiani

Le famiglie ammissibili all’assistenza saranno selezionate dal comune italiano competente. È un modo per affrontare le conseguenze dell’arresto di quasi tutte le attività produttive del Paese. C’è già tensione nella Bassa Italia e la disoccupazione cronica, unita alla presenza della criminalità organizzata, può creare una miscela esplosiva.

Allo stesso tempo, secondo la stampa, il governo di Roma si appresta a stanziare altri 10 miliardi di euro per l’introduzione del “reddito di emergenza”. Sosterrà i lavoratori autonomi, stagionali e irregolari. Non si può trovare all’improvviso senza le necessità assolute della vita. I commentatori dicono: “Chiunque non ha soldi dalla propria parte ora viene messo alla prova come mai prima d’ora”. Con la mafia che si dice pronta a comprare un pezzo di pane, le aziende che falliranno.

Battaglia Eurobond

NS. Draghi primo ministro di un governo di unità nazionale?

Nel frattempo, la pandemia continua a mostrare il suo volto più brutale. 889 persone hanno perso la vita nelle ultime 24 ore. Qualche speranza arriva dal leggero calo dei casi e dai ricoveri di un minor numero di pazienti negli ospedali lombardi. Le prossime 24 ore dovrebbero essere di grande importanza.

Allo stesso tempo, si sta facendo un grande sforzo per tutelare il Mezzogiorno ed è chiaro che il divieto di circolazione e funzionamento di negozi e attività commerciali su tutto il territorio nazionale si estenderà almeno fino al 18 aprile.

Quanto agli Eurobond, è abbastanza chiaro che Roma continuerà a lottare in tutti i modi per la sua approvazione. E nella capitale italiana, finalmente, comincia a farsi sentire il nome dell’ex capo della Banca centrale europea Mario Draghi come nuovo primo ministro di un governo di unità nazionale.

Theodoros Andreas Sigilakis, Roma