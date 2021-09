L’Italia giocherà la finale di Euro 2020, in programma domenica, alle 22:00, e la squadra di Roberto Mancini attaccherà la coppa con tre brasiliani naturalizzati. Jorginho, Emerson e Rafael Toloi sperano di essere i campioni della Penisola e di raggiungere il loro secondo titolo europeo. Il primo è stato quello che è riuscito a convertire il rigore decisivo con la Spagna e gli italiani si sono qualificati per la finalissima.

Prima di diventare una star mondiale, Jorginho ha dovuto affrontare un calvario all’inizio della sua carriera. All’età di 15 anni, il futuro centrocampista ha lasciato il Brasile per l’Italia, su insistenza del partito che ha trovato un posto nell’Hellas Verona. Dopo quasi due anni, il calciatore scopre casualmente che il personaggio, in cui aveva grande fiducia, aveva rubato i suoi primi soldi guadagnati.

Il calvario che ha vissuto il brasiliano Jorginho dalla Nazionale italiana: “Ho detto a mia madre che volevo tornare a casa”

L’episodio è accaduto quando Jorginho era giovane all’Hellas Verona e giocava per una squadra della città. Il brasiliano ha giocato nel Peretti, stringendo amicizia con un portiere del suo paese natale, e durante tutto questo tempo ha dovuto vivere, a 17 anni, per 20 euro a settimana, i soldi che riceveva dal difensore.

“Giocando con Peretti ho stretto amicizia con Rafael, portiere brasiliano. Mi ha chiesto cosa facevo da quando ero in Italia e gli ho risposto che vivevo con 20 euro a settimana. Mi ha subito detto: ‘Aspetta un minuto, qualcosa non va.’”

Mi ha chiesto a destra ea manca ed è così che ho scoperto che il mio agente mi sta rubando i soldi. In quel momento volevo partire. Ero impetuoso e arrabbiato. Ho chiamato a casa piangendo e ho detto a mia madre che volevo andare a casa e che non volevo più giocare a calcio.

Mi ha detto: non pensarci. Sei così vicino, ci sono stato per alcuni anni. Non ti ricevo a casa. Devi restare lì ed essere forte. Quindi sono rimasto. Ho finito per allenarmi con la prima squadra.

Avrei potuto continuare a giocare a Berretti, ma ho deciso di andare da qualche parte in prestito. Così siamo arrivati ​​alla Sambonifacese (non c’è squadra in quarta serie in Italia)”Jorginho ha detto in un’intervista per il sito ufficiale del Chelsea nel 2019.

Il salto dal quarto campionato della Nazionale italiana

Jorginho ha giocato una sola stagione in quarta serie, nella Sambonifacese, e a diciannove anni ha esordito con l’Hellas Verona in Serie B. Il brasiliano ha aiutato la sua squadra a promuovere in Prima Divisione, e a metà del 2013-2014 stagione si è trasferito al Napoli.

I Napoleoni pagarono 9.500.000 euro per Jorginho, che si aggiudicò subito il posto nel primo “11”. A marzo 2016, Antonio Conte gli ha offerto il suo esordio in Nazionale, ma non lo ha inserito nel girone Euro 2016.

Dopo quattro stagioni e mezzo al “San Paulo”, il Chelsea ha acquistato il centrocampista per 57 milioni di euro. Jorginho ha continuato a esibirsi bene a Stamford Bridge, vincendo la European League (2019) e Champions League (2021) con Chelsea.

Discendente di Giacomo Frilo, bisnonno nato in Italia, Jorginho ha ricevuto la cittadinanza italiana. Nel 2014, due anni prima del suo debutto con la nazionale di Antonio Conte, il calciatore ha affermato di non voler giocare per la nazionale brasiliana. Sei anni fa, Jorginho stava pensando di ritirarsi e non gli è mai venuto in mente che sarebbe diventato una star mondiale.