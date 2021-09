Oggi sono 77 anni dalla battaglia di Rimini, quando la 3rd Brigata da Montagna Greca (EOT) ha scritto un’altra pagina di gloria nella ricca storia della nazione greca, combattendo sul suolo italiano nel settembre 1944, ottenendo una vittoria davvero storica celebrata da gli alleati. .

Il Stato Maggiore della Difesa Nazionale Inserito 2 anni fa Saluto storico Sia per la 3° Brigata Greca da Montagna che per il suo lavoro al fronte, iniziato con la costituzione e lo sviluppo dell’unità e le difficili battaglie combattute, fino alla Battaglia di Rimini conclusasi come oggi il 21 settembre, mentre una fotografia rivelava materiale e preziose informazioni storiche.

Formazione della 3rd Brigata da Montagna Greca

Dopo aver soppresso la ribellione il 6 aprile 1944, sciogliendo le unità che vi partecipavano, disarmando i loro uomini e trasferendoli in vari campi di concentramento, iniziarono le intense azioni del governo greco nello Stato Maggiore del Medio Oriente. Forze (GSDMA). Riorganizzare l’esercito greco in Medio Oriente e formare nuove unità in grado di partecipare alle operazioni alleate su vari fronti.

Le consultazioni del governo greco con il GSDMA hanno portato alla decisione di formare una nuova brigata da montagna di ufficiali e combattenti selezionati da unità sciolte o unità che non hanno partecipato alla ribellione del 6 aprile, sulla base di quelle della 2a Brigata. Il relativo documento GSDMA fu emesso il 31 maggio 1944 e si procedette immediatamente, sotto la supervisione della 9th Armata britannica, alla formazione della nuova brigata, sotto il nome di “3rd Greek Mountain Brigade” (III EOT). Il campo di Ansari in Libano fu identificato come sede della brigata e il suo primo comandante fu il colonnello Tsakalotos Thrasyvolos.

La sua formazione e la sua forza furono completate il 19 giugno, quando la brigata fu trasferita a Tripoli, in Libano, al Mountain Racing Training Center (KEOA), per ricevere un breve addestramento sugli organismi di corsa in montagna e prepararsi per la sua partecipazione alle operazioni alleate in Italia. . L’addestramento fu completato e completato in formazione militare il 28 luglio 1944.

Il trasferimento in Italia della 3° Brigata da Montagna Greca

Dal 28 luglio 1944, per ordine del GSDMA, iniziò nel porto di Beirut la promozione dei materiali della brigata per l’imbarco sulle navi. Il trasferimento del suo personale su rotaia è iniziato, la mattina del 4 agosto, al porto di Haifa.

La brigata era trasportata dal transatlantico olandese “Ruys” che salpò dal porto di Haifa alle 4:45 del mattino del settimo giorno del mese per Taranto, in Italia, dove arrivò la mattina dell’11 agosto 1944.

Si trasferì quindi nello spoletino, dove fu regolarmente posto al comando della 2nd Divisione Neozelandese della General Ware (Second Dam). Il 28 agosto, dopo essere stata rinforzata da tre divisioni di trasporto dalla divisione, le fu ordinato di essere promossa nella zona frontale.

L’ingresso nella lotta della 3rd Brigata da Montagna Greca

Il 3 settembre la III EOT cambiò la sua consueta affiliazione, passò sotto il comando della 5° Divisione Canadese come sua riserva, e ricevette l’ordine di trasferirsi nel distretto di Santa Maria Pietrafita, a otto chilometri dalla linea del fronte.

A mezzogiorno del 7 settembre, il comandante di brigata fu chiamato al quartier generale della 1 Divisione canadese, per essere informato della situazione regolare e della sua missione. Secondo il comunicato, la brigata doveva spostarsi la notte tra l’8 e il 9 settembre per sostituire la 3a Brigata canadese, schierata in difesa a nord-ovest di Cattolica. Il suo compito era quello di coprire il fianco destro della 1 Divisione canadese, durante l’ultima offensiva pianificata in direzione di Rimini.

Battaglia di Rimini (14-21 settembre 1944)

Nella notte tra il 13 e il 14 settembre, la 1 Divisione canadese si riunì nell’area a sud del fiume Marano, per attaccare alle 6:30 del mattino del 14 settembre. Alla III EOT fu ordinato di lanciare un attacco notturno alle 02:00 dello stesso giorno, insieme alla 3a Brigata canadese, che avrebbe operato sul suo fianco sinistro. I movimenti dei reparti della brigata iniziarono ad occupare la base di spedizione nelle ultime ore del 13/14 settembre.

L’offensiva della brigata iniziò alle 16:00 del 20 settembre con il 1 ° Battaglione dopo un bombardamento di artiglieria di dieci minuti. Con il supporto di carri armati e una dura battaglia catturò Santa Maria de los Colonel. Alle 16:30 seguì l’attacco del 2° Battaglione, sostenuto da artiglieria e carri armati. Il battaglione, combattendo eroicamente, sconfisse la resistenza nemica nel suo settore e alle 20:00 avanzò per 1200 metri a sud est di Rimini, occupando la prima meta della giornata.

Rimini finalmente cadde alle 09:00 del 21 settembre 1944. La sua cattura fu il premio di battaglia bimestrale dell’EOT III contro un nemico che aveva una forte organizzazione difensiva e combatteva una feroce battaglia casa per casa e mitragliatrice contro mitragliatrice, ostinatamente rivendicare la terra.

Nel pomeriggio del 21 settembre si è svolta nella piazza del paese una cerimonia, alla presenza di delegazioni di reparti della brigata greca e di unità canadesi e neozelandesi, per rendere omaggio alla bandiera di guerra del 2° Battaglione che per primo entrò a Rimini. . Da questo evento, la III EOT è stata poi denominata “Brigata Rimini”.