Le foto scattate ieri (lunedì) utilizzando uno skimmer nel sito archeologico di Tel Uruma in Samaria mostrano la continua distruzione del sito da parte dei palestinesi, compresa la costruzione di una sofisticata moschea nell’area di Tell, vicino al sito archeologico.

Sulla collina Aroma, che domina la catena montuosa dell’Itamar, ci sono reperti che ne testimoniano l’esistenza nel periodo biblico, così come la fortezza asmonea con grandi serbatoi d’acqua. La posizione è nella zona B, quindi l’accesso è molto limitato.

Dal 2009, le antichità palestinesi sono state distrutte e saccheggiate da un’istituzione, utilizzando trattori e attrezzi pesanti che operavano sul tumulo. I membri dei Conservatori dell’Eternità, una coalizione di organizzazioni che proteggono le antichità e i siti del patrimonio nazionale in Giudea e Samaria, descrivono che fino a quel momento c’era stato un muro di fortificazione asmoneo con un’aggiunta erodiana unica di pietra decorativa.

Di recente, l’organizzazione, in collaborazione con lo Sheila Forum, ha pubblicato un’indagine dettagliata su tutti i siti del patrimonio in Giudea e Samaria che sono in pericolo e ha identificato il sito di Tel Aroma come “sull’orlo della distruzione”. Il sito dei resti della fortezza asmonea che contiene il più grande sistema idrico esistente tra tutti i forti asmonei, che può immagazzinare migliaia di metri cubi.

Circa quattro anni fa, anche l’Autorità Palestinese ha iniziato a prendere d’assalto la strada che ha distrutto vecchi pozzi. Sulla collina è stato posto un palo con l’enorme bandiera dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina che si vedeva da ogni parte della zona, perché questo è stato un altro passo nella distruzione del sito, che è già diventato un simbolo agli occhi dei palestinesi.

Circa due anni fa, era programmata una pattuglia approvata dall’IDF nel sito, ma anche prima che accadesse e come dimostrazione di forza contro di essa, il consiglio del villaggio di Beita ha tenuto una propria manifestazione, con la partecipazione dei ministri dell’Autorità Palestinese e funzionari, “per proteggere la nostra terra palestinese e affrontare qualsiasi tentativo di limitare la nostra determinazione e i nostri diritti.

Preserving Immortality dice disperatamente che ciò che sta accadendo nel sito è contrario agli accordi di Oslo, perché apparentemente secondo gli accordi, l’Autorità Palestinese avrebbe dovuto preservare i siti del patrimonio in queste aree, che invece li distruggono deliberatamente”. qualsiasi logica o morale. E perdiamo”.