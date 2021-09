Gli standard di decenza nell’abbigliamento e nel comportamento tra gli estremisti religiosi spesso differiscono da ciò che la maggior parte dei musulmani considera una prova di decenza e morale.

Se osserviamo a prima vista le divise delle atlete iraniane le giudicheremo modeste, ma questi abiti hanno suscitato un grande clamore nel Paese e provocato lo scambio di accuse tra i funzionari iraniani sulla responsabilità di permettere a questa divisa di essere indossato nelle partite internazionali di calcio femminile Sembra che il problema principale risieda nell’uso di “pantaloni e giacche” all’interno di questo abbigliamento formale.

Inoltre, il Ministero dello Sport iraniano ha cercato di abdicare alla responsabilità nel consentire l’uso di questi indumenti e, in risposta alle critiche mosse al riguardo, l’Assistente Ministro dello Sport iraniano, Mohin Farhadizad, ha affermato che il ministero non ha concesso permesso di usare questi vestiti, ma secondo le regole, i “vestiti ufficiali” per le atlete.Le donne iraniane sono costituite da un cappotto al ginocchio (mantu), pantaloni e una fascia.

In un’intervista rilasciata domenica alla Fars News Agency, Farhadizad ha aggiunto: “Il vicepresidente della Federcalcio potrebbe aver delegato le sue responsabilità a un altro dipartimento a causa di problemi personali, che hanno sollevato questi margini”.

Ha continuato dicendo che alla FA era stato dato un “necessario avvertimento” sull’abbigliamento delle calciatrici.

L’invio della squadra di calcio femminile iraniana, eliminata dalla classifica mondiale dopo due anni di assenza dalle partite e rientrata quest’anno nella classifica FIFA, ha provocato un putiferio sulle divise delle componenti della squadra, che viaggiavano su Mercoledì 15 settembre a Tashkent, capitale della Repubblica dell’Uzbekistan, per partecipare alle qualificazioni asiatiche.

Le foto pubblicate mostrano i giocatori iraniani della squadra di calcio, che indossano abiti da donna di colore scuro composti da una fascia, una giacca e un salwar.

Sabato scorso, l’agenzia di stampa “Fars” dei Guardiani della Rivoluzione ha descritto le divise dei giocatori come “virili” e “un misto di mancanza di gusto e disprezzo per i costumi della società”.

L’agenzia ha anche considerato “senza precedenti” il lavoro della Federcalcio per progettare una tale divisa e ha chiesto “una riforma immediata” e “un’indagine sulla questione da parte delle istituzioni competenti”.

“La questione della progettazione dell’uniforme della squadra di calcio femminile non può essere giustificata e ignorata e la federazione deve essere ritenuta responsabile”, ha affermato Ahmed Rastineh, capo degli affari di educazione fisica nel comitato culturale del parlamento iraniano.

Alcuni dei pionieri della linea dura dei social media che hanno provocato reazioni contro il codice di abbigliamento hanno descritto l’abito come “talebani iraniani” e hanno fortemente criticato la protesta contro questi vestiti, che hanno descritto come modesti.

Il sito web riformista “Jamaran” ha commentato le calciatrici iraniane come “le ragazze eleganti dell’Iran”.

L’altro argomento che ha causato la protesta dei militanti è stata la pubblicazione di un video di un gruppo che cantava di alcuni giocatori all’aeroporto prima di dirigersi verso la capitale uzbeka, Tashkent.