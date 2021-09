Nella partita di apertura della fase finale, la “squadra Al-Zora” ha sconfitto definitivamente la Turchia, segnando 3-0, dopo di che ha gestito una nuova partita perfetta contro la Svizzera, che ha sconfitto con lo stesso punteggio.

La Francia ha vinto il suo primo grande shock a Euro 2020 contro la Germania, 1-0, e ha dimostrato di essere la stessa squadra emozionante che ha vinto il titolo mondiale tre anni fa.

Perché la Francia è il candidato più probabile contro l’Italia a Euro 2020?

Nonostante l’inizio dell’Italia sia stato clamoroso e la partita giocata dalla squadra di Roberto Mancini sia stata più esaltante che mai, la Francia è ancora una forza e una seria candidata per vincere l’Europeo 2020.

In un duello diretto tra le due squadre, il “gallo” nazionale preferisce prendere un posto migliore della “squadra azzurra” alla fine dell’Europeo. Unibet offre una puntata di 1,75 alla Francia e Uno di 2.00 Italia.

È chiaro che gli italiani hanno mostrato un grande potenziale nelle prime due partite del girone, perché la differenza rispetto al campione del mondo non è grande e questo nelle circostanze in cui la squadra di Mancini era assente al Mondiale 2018.

La Francia ha conquistato il primo posto nel Gruppo F con la forza.

Mettendoli in un “gruppo della morte” con campioni d’Europa, Portogallo, Germania, campione del mondo e multieuropeo, sembra che la Francia sia in qualche modo costretta a prendere il primo posto per poi evitare un percorso molto difficile nella fase a eliminazione diretta.

Se Francia e Italia vincono il loro girone, possono incontrarsi in semifinale. Con il Team Blues che ha poche possibilità di perdere il primo posto, a meno che non perda l’incontro con il Galles, resta da vedere cosa farà la squadra di Didier Deschamps.

Se la nazionale del “gallo” finisse al secondo posto, non potrebbe affrontare l’Italia fino alla finale, ma farebbe una strada infernale. In questo format i francesi regaleranno gli ottanta alla vincitrice del girone D (Inghilterra o Repubblica Ceca), nei quarti di finale li attende un possibile duello con la Spagna, per incontrarsi in semifinale con la nazionale olandese squadra in grandi proporzioni.

Italia, programma infernale quarti di finale

Il girone vincente porterà un po’ di pace a Deschamps, che anche un’eventuale semifinale con l’Italia dovrà preparare partite più facili, almeno sulla carta: terzo posto nei gironi A, B o C nel girone otto, e vincitore dell’incontro tra i due posti dei gironi D ed E.

Ma anche l’Italia non ha avuto un percorso facilissimo, anche se vincesse il primo set dopo aver conquistato l’ottavo posto più leggero con la seconda del girone C, la Penisola darebbe un quarto alla vincente del girone B, che è più probabilmente. Sii il forte rappresentante del Belgio.

Se mancheranno un grande scenario al primo posto e finiranno secondo, Mancini giocherà l’ottavo posto con il secondo posto nel Gruppo B, e nei quarti è probabile che incontrino l’Olanda, dalla posizione del vincitore del Gruppo C.