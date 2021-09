Apple / screenshot di Sarah Tew / CNET



L’ultimo sistema operativo di Apple iOS 15 Arriverà lunedì, con un numero di Nuove caratteristiche In particolare per la popolare piattaforma di chat video del gigante della tecnologia, tempo di confronto. (Qui Come scaricare iOS 15 quando viene lanciato.) insieme a immagine di modae suono spaziale E la possibilità di pianificare le chiamate in anticipo e invitare quelli con loro Dispositivi Android e Windows per partecipare alle chiamate FaceTime Dai loro browser, Apple ha finalmente aggiunto la visualizzazione a griglia.

Per saperne di più: Spostati, Netflix Party. La festa dell’orologio FaceTime di Apple

È semplice, ma risolve la fastidiosa funzione FaceTime in cui le persone durante la chiamata apparivano come quadrati di dimensioni casuali, il che potrebbe rendere difficile dire chi stava parlando. Ora puoi scegliere di visualizzare gli altri durante la chiamata in una griglia ordinata di quadrati di dimensioni identiche, facendo sembrare FaceTime più vicino allo zoom.

Quando scarichi iOS 15, ecco come abilitare la visualizzazione della griglia sulle tue chiamate FaceTime, come abbiamo trovato nella beta per sviluppatori.

Come attivare la visualizzazione griglia su FaceTime

1. Avvia o partecipa a una chiamata FaceTime.

2. Tocca la barra degli strumenti di comunicazione nella parte superiore dello schermo per espanderla. (Questo è lo stesso sia per la versione per iPhone che per la versione del browser su Android o Windows.)

3. Clicca su layout di rete pulsante a destra. Se è acceso, diventerà bianco fisso.

Questo dovrebbe trasportare tutti a una bella presentazione della griglia ed evidenziare l’oratore corrente.

Per maggiori informazioni, dai un’occhiata Come usare FaceTime su dispositivi Android e Windows, E Tutto il resto che devi sapere su iOS 15.