La storia di un giornalista in Afghanistan in TV: spaventato ma ancora sorridente

TRIBUNNEWS.COM – Giornalista Yalda Ali Ha raccontato le difficoltà che ha dovuto affrontare facendo la giornalista sotto il potere talebani a partire dal Afghanistan.

Come conduttore di “Buongiorno” su TOLO TV, Yalda Ali (25) È solo una delle numerose giornaliste che lavorano ancora nella capitale Afghanistan dopo, dopo talebani presa del potere.

Coloro che ancora lavorano ora dovrebbero apparire in pubblico o in programmi radiofonici per riportare le notizie, senza far arrabbiare i loro governanti intransigenti.

“Devo stare molto attento con ogni parola, così come per il trucco che indosso, come mi vesto e come mi comporto con gli uomini”, ha detto Yalda. Notizie NBC In un hadith giovedì (16/9/2021).

“Non sappiamo se abbiamo libertà di espressione, quindi dobbiamo stare attenti che i talebani non sfuggano al caos e ci facciamo male”.

Leggi anche: 7 morti, 30 feriti in attentati in due città afgane, presumibilmente ISIS-K

Leggi anche: Le famiglie delle vittime degli attacchi dei droni in Afghanistan ritengono gli Stati Uniti responsabili: non ci sbagliamo

Yalda Ali è la conduttrice di “Good Morning”, in onda tutti i giorni dalle 7 alle 9 sul canale afghano TOLO TV. (Notizie NBC)

Yalda ha lavorato come conduttrice di telegiornali solo per due settimane.

L’ex presentatore se n’è andato Afghanistan Quando decine di migliaia di persone sono fuggite mentre le forze statunitensi hanno lasciato il paese.

Dopo due decenni di lavoro in base a leggi che difendono la libertà di parola, i giornalisti Afghanistan Di fronte a un futuro incerto sotto il nuovo regime talebani.

Diversi giornalisti sono fuggiti e, secondo quanto riferito, alcuni sono stati picchiati per aver svolto il proprio lavoro.

Il lavoro è più pericoloso per le donne, che devono stare attente a ciò che possono e non possono fare sotto i talebani.