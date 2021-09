di Leonida Stirgo

Entro la fine del 2022 sarà rinviato il lavoro dell’Agenzia per le acquisizioni e le retrolocazioni immobiliari, che otterrà obbligatoriamente il primo alloggio per le famiglie vulnerabili che non riescono a saldare i propri debiti in via stragiudiziale automatizzata. Fino ad allora valgono le garanzie della nuova Legge Fallimentare, inizio immediato dell’assegno abitativo quinquennale fino a un massimo di 210 euro per i mutuatari vulnerabili con prima casa, nonché il programma di agevolazione del mutuo “Bridge”, prorogato da tre mesi per chi è scaduto a settembre.

Questa istituzione affitterà l’abitazione all’ex proprietario-mutuatario per 12 anni, che allo stesso tempo potrà ricevere un’indennità di alloggio. Tuttavia, l’attività di questo organismo, a causa di azioni che richiedono concorrenza internazionale, è rinviata di circa un anno. La sceneggiatura del concorso, che dovrebbe partire entro il mese, è già in fase di consultazione. Il concorso internazionale prevede specifiche procedure e scadenze che durano complessivamente almeno nove mesi. Quindi si stima che sarà operativo entro un anno.

Operatore di vendita e rilocazione

Secondo le specifiche tecniche, questa agenzia sarà in grado di acquisire fino a 5.000 proprietà ogni anno, le prime case di famiglie vulnerabili. La dimensione di 5.000 immobili all’anno è emersa sulla base del numero totale di prime case per le famiglie vulnerabili che potrebbero essere inadempienti, dei programmi normativi di banche e società di gestione del credito, ma soprattutto degli interventi della nuova legge fallimentare.

Ad esempio, ci vogliono più di tre mesi dall’applicazione alla piattaforma al rifiuto di qualsiasi forma di regolamentazione. A titolo indicativo, la legge concede ai creditori solo fino a due mesi per considerare la domanda fino a quando non rifiutano o fanno un accordo con il mutuatario. Di seguito è riportata la procedura per rifiutare o preparare una proposta.

Se tutte queste azioni risultano infruttuose, allora si attiva la fase del fallimento di seconda possibilità, che ha anch’essa fasi e durate specifiche. A questo punto, l’Agenzia per l’acquisto e l’affitto immobiliare svolge anche un ruolo nell’acquisto della prima casa per le famiglie vulnerabili che non sono riuscite a saldare i propri debiti.

Il nuovo ente per l’acquisto e la locazione della prima casa per famiglie vulnerabili sarà puramente privato e sarà fuori gara internazionale. Una società internazionale o un sistema di private equity potranno partecipare al concorso internazionale. Il piano prevede la creazione e il funzionamento di un’unica autorità privata per l’acquisizione e la retrolocazione. Nella prima fase, non verrà fornito alcuna garanzia o sostegno da parte dello Stato, direttamente o indirettamente, sebbene la legge preveda la possibilità di una garanzia statale, a seguito di una decisione del Ministro delle finanze.

30.000 dichiarazioni di fallimento

Indicativo del nuovo fallimento è il fatto che delle oltre 30.000 domande presentate alla piattaforma telematica della Segreteria Speciale per la gestione del debito privato al 1 giugno (giorno di apertura di un nuovo fallimento), nessuna azione di liquidazione del debito è stata ancora completata e diventare infruttuoso. Va notato che durante un meccanismo stragiudiziale, il debitore è protetto dalle aste. I primi accordi sono attesi nell’ultimo trimestre, mentre i fallimenti e le seconde possibilità emergeranno molto più tardi, soprattutto per i mutuatari vulnerabili con una prima casa.

A partire da 5 anni di indennità di alloggio

Inoltre, nell’ultimo trimestre dell’anno, le prime domande dovrebbero essere presentate attraverso la piattaforma per essere approvate e ricevere l’indennità di alloggio per cinque anni. Questa funzione è solo per i mutuatari che hanno prestiti aggiornati o sono regolati attraverso la nuova piattaforma fallimentare. Devono inoltre essere debitori deboli e l’indennità deve riguardare il primo luogo di residenza.

Il concetto di debitore debole è definito in dettaglio dalla legge e il 4 agosto 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale che è necessario un apposito certificato affinché gli interessati possano richiedere l’indennità abitativa per 5 anni. Nello specifico, esistono 13 criteri reddituali e patrimoniali per considerare povero un debitore. Secondo la Gazzetta Ufficiale, il certificato sarà rilasciato tramite la piattaforma elettronica della Segreteria Speciale per i Debiti Privati, su richiesta. È stato riferito che questa piattaforma è aperta.

Questa indennità di alloggio, che ammonterà a 210 euro al mese, potrà continuare nel caso di mutuatari la cui casa finirà in agenzia. Il tasso di sostegno dipende dal fatto che il prestito sia in regola o da quanti giorni sia scaduto prima dell’adesione al nuovo regime concorsuale.

Indennità abitativa, valida ‘Ponte 1’ prorogata di ulteriori tre mesi (per chi aveva la borsa di studio scaduta a settembre), ma anche misure a sostegno di famiglie e imprese, insieme a programmi di ripristino graduale, rate e accordi da parte di banche e società di gestione sono una pietra miliare nell’aumento Sharp di prestiti e nuove offerte. 50 miliardi di euro.

I criteri principali per considerare un debitore debole sono i seguenti:

Il valore dell’abitazione principale non supera i 250mila euro

Il saldo del debito non deve superare i 250mila euro. Questo debito include gli interessi maturati dai creditori

Il reddito familiare non deve superare il limite massimo di 45.000 euro (17.000 euro per gli adulti, più 13.000 euro per il coniuge e 5.000 euro per ogni figlio – fino a tre).

I depositi familiari non devono superare i 25mila euro

– Il totale del patrimonio immobiliare della famiglia, compresa la residenza principale, non supera € 500.000

Il valore dei mezzi di trasporto ottenuti negli ultimi tre anni non deve superare gli 80.000 euro.

Inoltre, i criteri riguardano i casi che identificano le vittime dell’epidemia che possono beneficiare del programma “Ponte 2”, nel caso di disoccupati, persone fisiche che hanno un’impresa, soci di società personali e capitali, ecc.

Nel caso dell’indennità abitativa, il debitore debole deve anche ottenere un’ipoteca sulla prima casa.